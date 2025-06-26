Вернет ли Молдова Приднестровье под свой контроль

Флаг Молдовы. Фото: ukrinform.ua

Пока в Украине продолжается война, Молдова ведет собственную борьбу — за реинтеграцию Приднестровского региона и за укрепление своего суверенитета. На фоне угроз со стороны России и гибридного влияния Кремля, Кишинев осторожно, но последовательно выстраивает новую политику в отношении левобережья Днестра. Газ, электроэнергия, информирование, экономика и выборы — каждое из этих направлений становится инструментом мягкого возвращения региона в правовое поле Республики Молдова.

Какие же вызовы стоят перед властями, в работе с Приднестровским регионом и как справляются, об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказала депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

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Геополитическая ситуация в Приднестровье

Молдова шаг за шагом продвигается к решению конфликта, который десятилетиями оставался "замороженным". Речь идет о Приднестровском регионе — сепаратистском образовании с 1990-х годов, где до сих пор дислоцированы российские войска, а информационное пространство плотно заполнено кремлевской пропагандой. Начиная с 2022 года, молдавские власти активно следят за ситуацией, стремясь сохранить диалог с представителями левобережья Днестра.

"Российская Федерация должна забрать свои войска оттуда. Хотя их очень мало, но в любом случае они там не должны находиться. Приднестровский регион меняется, и это очень хорошо, потому что, во-первых, это экспорт в европейские страны. 60% продукции, которая производится в Приднестровье, идет на европейский рынок", — отмечает депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о ситуации в Приднестровье. Фото: Новини.LIVE

Такая динамика создает новые реалии: экономическая ориентация на Запад все больше вытесняет пророссийские настроения. Хотя процесс долгий и сложный, однако он уже набирает темпы. И именно экономика, а не политика становится тем мостиком, который связывает регион с остальной страной.

Общественные настроения в Приднестровье

В Приднестровье растет количество людей, которые склонны поддерживать проевропейский курс. И хотя официальные связи с регионом остаются ограниченными, изменения фиксируют даже на этапе голосования. Люди, проживающие на левобережье, все чаще приезжают на правый берег, чтобы принять участие в выборах.

"На последних президентских выборах люди, которые перешли мост через Днестр и голосовали на правом берегу, 36% из них проголосовали за проевропейский курс. В Гагаузе этот показатель составлял всего 3%. То есть ситуация в Приднестровском регионе меняется", — констатирует депутат.

Очереди машин на границе с ПМР. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Эти цифры, хоть и не являются радикальными, однако демонстрируют тенденцию. В регионе постепенно происходит переосмысление ориентиров, что может стать фундаментом для будущего диалога. Наличие румынских паспортов у многих жителей лишь подтверждает: связь с Европой сильнее, чем казалось ранее.

Энергетические изменения

Одним из ключевых инструментов влияния стала энергетика. С 1 января 2024 года Приднестровье больше не получает газ через Украину. Газоснабжение теперь идет через территорию Молдовы, что создает новую реальность взаимозависимости между левым и правым берегом.

"Приднестровский регион получает газ, который проходит по территории Республики Молдова. То есть они уже зависят от нас. Больше не производят электричество, которое мы покупали до конца прошлого года. Теперь 90% электричества, которое использовалось на правом берегу Днестра, производили в Приднестровье из российского газа. Мы полностью отключены от российского газа и планируем от электричества", — объясняет эксперт.

Эксперт Инна Кошеру об энергетических изменениях. Фото: Новини.LIVE

Зависимость от Кишинева в энергетических вопросах позволяет диктовать свои условия. В то же время это открывает окно возможностей для внедрения новых правил общежития. Например, власти уже начали демонтаж приднестровских блокпостов и распространение молдавских телеканалов на левый берег.

Информационная политика

Власти Молдовы считают, что информирование населения левобережья является ключевым фактором в процессе реинтеграции. Кремлевское влияние на информационное пространство региона остается значительным, поэтому Кишинев пытается заполнять этот вакуум альтернативным содержанием. Вещание государственного телеканала уже доступно на территории Приднестровья.

"Молдова-1, государственная телевизионная компания, ее уже смотрят на левом берегу Днестра. Шаг за шагом можно будет проводить меры объединения. Конечно, никто не говорит, что реинтеграция Приднестровского региона возможна за один день. Это очень дорогостоящий процесс, но совместно мы сможем это решить. Потому что это важно и для нас, и для Украины", — отмечает депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

Телеканал "Молдова-1" в ПМР. Фото: moldova1

Цель проста: разрушить "информационную стену", которая отделяет людей. Власти Молдовы признают, что язык имеет значение, и готовы вести коммуникацию не только на румынском, но и на русском, чтобы эффективно доносить месседжи. Главное — вернуть доверие и показать, что языковой вопрос не является угрозой, а лишь инструментом единения.

Роль евроинтеграции в Молдове

Молдова стремится вступить в Европейский Союз и одновременно развенчать популярные кремлевские страшилки о евроинтеграции. В Приднестровье еще более сильные опасения: мол, вступление в ЕС будет означать слияние с Румынией и запрет русского языка. Эти страхи активно подпитываются российскими медиа.

"Не надо нагнетать ситуацию, надо просто объяснить людям, что этнические меньшинства — это одна из ценностей Европейского Союза, и их защищают во всех европейских странах. Мы понимаем, что риски большие, но уже удалось изменить наше законодательство", — подчеркивает депутат.

Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о роли евроинтеграции в Молдове. Фото: Новини.LIVE

Молдова хочет показать, что многоязычие не противоречит интеграции, а наоборот — обогащает ее. Власти обещают обеспечить права всех граждан, независимо от языка, который они используют.

Протесты в Тирасполе

Одним из самых амбициозных шагов стало перенаправление высоковольтной линии электропередач из Румынии в обход Приднестровья. Это символическое и практическое решение призвано уменьшить зависимость страны от сепаратистского региона. В то же время готовится реформа фискальной политики, которая должна объединить оба берега Днестра.

"Мы уже начали политику сохранения обоих берегов Днестра. Это было воспринято как провокация — мы видели протесты в Тирасполе. Конечно, так называемая власть Приднестровья объясняла гражданам совсем другие намерения. Но мы понимаем, что все это специально было спроектировано, чтобы регион нельзя было назвать независимыми. И мы это проводим работы, чтобы это изменить", — объясняет депутат Республики Молдова, Инна Кошеру.

Протесты в Тирасполе. Фото: ТСВ Приднестровья

Молдова уверенно движется к реинтеграции Приднестровья. Энергетическая независимость, демонтаж блокпостов, медиавлияние и диалог с гражданами — это не быстрый, но последовательный процесс. На фоне войны в Украине опыт Молдовы приобретает еще больший вес — как пример того, что долговременные конфликты можно решать мирно, при поддержке общества и партнеров из Европы.

Ранее мы писали, что Россия пытается доставить своих военных в ПМР через Кишинев. А также, о том, что РФ создала искусственный газовый кризис на Днестре.