Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из Одессы в Кишинев на поезде — какая стоимость билетов и маршрут

Из Одессы в Кишинев на поезде — какая стоимость билетов и маршрут

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 14:52
Билеты Одесса-Кишинев: шокирующие цены, маршрут и время в пути
Поезд Одесса-Кишинев. Фото: Укрзализныця

Железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом восстановили впервые с 2022 года, но цены на билеты уже вызвали волну обсуждений. Стоимость проезда достигает более 4 000 грн в купе и более 3 000 в плацкарте, а дорога длится почти 19 часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из приложения Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:
З Одеси до Кишинева поїздом — яка вартість квитків та маршрут - фото 1
Цена билетов на поезд Одесса-Кишинев. Фото: скриншот с Укрзализныци

Сколько стоит билет на поезд Одесса—Кишинев

Укрзализныця возобновила движение поезда Одесса - Кишинев после почти трехлетнего перерыва. Спрос оказался очень высоким: за первые три часа после старта продаж раскупили около 60% билетов.

В то же время цены на билеты высокие: проехаться из Одессы в Кишинев стоит более 4 313 грн, а в плацкарте - 3 004 грн. Поезд курсирует ежедневно.

Какой маршрут поезда в Кишинев

Сам маршрут поезда длинный и предусматривает много остановок. В пути пассажиры проводят почти 19 часов, часть времени - на пограничных проверках.

График движения поезда Одесса—Кишинев:
17:23 — Одесса-Главная
18:30 — Раздельная-1
19:59 — Подольск
20:52 — Кодыма
21:16 — Рудница
21:48 — Вапнярка
22:22 — Жмеринка
23:01 — Бар
01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)
02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)
07:23 — Белць-Ораш
11:53 — Кишинев

Напомним, в Одесской области через Маяки восстановили сообщение к границам. Также мы писали, кого не пропускают без єЧерги.

Одесса Укрзализныця поезда Одесская область Новости Одессы билеты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации