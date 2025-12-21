Билеты Одесса-Кишинев: шокирующие цены, маршрут и время в пути

Из Одессы в Кишинев на поезде — какая стоимость билетов и маршрут
Железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом восстановили впервые с 2022 года, но цены на билеты уже вызвали волну обсуждений. Стоимость проезда достигает более 4 000 грн в купе и более 3 000 в плацкарте, а дорога длится почти 19 часов.
Сколько стоит билет на поезд Одесса—Кишинев
Укрзализныця возобновила движение поезда Одесса - Кишинев после почти трехлетнего перерыва. Спрос оказался очень высоким: за первые три часа после старта продаж раскупили около 60% билетов.
В то же время цены на билеты высокие: проехаться из Одессы в Кишинев стоит более 4 313 грн, а в плацкарте - 3 004 грн. Поезд курсирует ежедневно.
Какой маршрут поезда в Кишинев
Сам маршрут поезда длинный и предусматривает много остановок. В пути пассажиры проводят почти 19 часов, часть времени - на пограничных проверках.
График движения поезда Одесса—Кишинев:
17:23 — Одесса-Главная
18:30 — Раздельная-1
19:59 — Подольск
20:52 — Кодыма
21:16 — Рудница
21:48 — Вапнярка
22:22 — Жмеринка
23:01 — Бар
01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)
02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)
07:23 — Белць-Ораш
11:53 — Кишинев
