Билеты Одесса-Кишинев: шокирующие цены, маршрут и время в пути

Железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом восстановили впервые с 2022 года, но цены на билеты уже вызвали волну обсуждений. Стоимость проезда достигает более 4 000 грн в купе и более 3 000 в плацкарте, а дорога длится почти 19 часов.

Цена билетов на поезд Одесса-Кишинев. Фото: скриншот с Укрзализныци

Сколько стоит билет на поезд Одесса—Кишинев

Укрзализныця возобновила движение поезда Одесса - Кишинев после почти трехлетнего перерыва. Спрос оказался очень высоким: за первые три часа после старта продаж раскупили около 60% билетов.

В то же время цены на билеты высокие: проехаться из Одессы в Кишинев стоит более 4 313 грн, а в плацкарте - 3 004 грн. Поезд курсирует ежедневно.

Какой маршрут поезда в Кишинев

Сам маршрут поезда длинный и предусматривает много остановок. В пути пассажиры проводят почти 19 часов, часть времени - на пограничных проверках.

График движения поезда Одесса—Кишинев:

17:23 — Одесса-Главная

18:30 — Раздельная-1

19:59 — Подольск

20:52 — Кодыма

21:16 — Рудница

21:48 — Вапнярка

22:22 — Жмеринка

23:01 — Бар

01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)

02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)

07:23 — Белць-Ораш

11:53 — Кишинев

