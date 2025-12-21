Відео
З Одеси до Кишинева поїздом — яка вартість квитків та маршрут

З Одеси до Кишинева поїздом — яка вартість квитків та маршрут

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:52
Квитки Одеса—Кишинів: шокуючі ціни, маршрут і час у дорозі
Поїзд Одеса-Кишинів. Фото: Укрзалізниця

Залізничне сполучення між Одесою та Кишиневом відновили вперше з 2022 року, але ціни на квитки вже викликали хвилю обговорень. Вартість проїзду сягає понад 4 000 грн у купе і більш як 3 000 у плацкарті, а дорога триває майже 19 годин.

Про це Новини.LIVE дізналися із застосунку Укрзалізниці.

З Одеси до Кишинева поїздом — яка вартість квитків та маршрут - фото 1
Ціна квитків на поїзд Одеса-Кишинів. Фото: скриншот з Укрзалізниці

Скільки коштує квиток на поїзд Одеса—Кишинів

Укрзалізниця відновила рух поїзда Одеса — Кишинів після майже трирічної перерви. Попит виявився дуже високим: за перші три години після старту продажу розкупили близько 60% квитків.

Водночас ціни на квитки високі: проїхатись з Одеси до Кишинева коштує понад 4 313 грн, а у плацкарті — 3 004 грн. Поїзд курсує щоденно.

Який маршрут поїзда до Кишинева

Сам маршрут поїзда довгий і передбачає багато зупинок. У дорозі пасажири проводять майже 19 годин, частину часу — на прикордонних перевірках.

Графік руху поїзда Одеса — Кишинів:
17:23 — Одеса-Головна
18:30 — Роздільна-1
19:59 — Подільськ
20:52 — Кодима
21:16 — Рудниця
21:48 — Вапнярка
22:22 — Жмеринка
23:01 — Бар
01:53 — Могилів-Подільський (стоянка 1 год 20 хв)
02:56 — Велчинець (кордон, стоянка 50 хв)
07:23 — Белць-Ораш
11:53 — Кишинів

Нагадаємо, на Одещині через Маяки відновили сполучення до кордонів. Також ми писали, кого не пропускають без єЧерги.

Одеса Укрзалізниця поїзди Одеська область Новини Одеси квитки
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
