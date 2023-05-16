Лучше объехать: на скоростной дороге Одессы будет ремонт

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 16 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водителей предупреждают, где не следует парковать авто, чтобы не помешать дорожникам.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Академика Уильямса;

Хаджибейская дорога;

Куяльницкая канава;

ул. Радостная, 10;

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.

Отметим, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.