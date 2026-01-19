Крещение в Одессе 2026 - когда празднуют и купаются ли в море

Люди переодеваются возле моря. Фото: Новини.LIVE

На Крещение всегда своя особая атмосфера — люди целыми семьями идут на пляж, чтобы окунуться в море. Традиционно перед этим проводится праздничная молитва и освещается вода. Если раньше эта процедура проводилась лишь раз в год, то с переходом Украины на Новоюлианский календарь очистится от грехов в море можно дважды.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, когда они празднуют Крещение?

Традиция 19 января

Оксана говорит о Крещении без пафоса и ритуальности. По ее словам, война и постоянное напряжение изменили отношение к праздникам вообще: теперь они не всегда ассоциируются с торжественностью. Женщина признается, что в этом году не планирует праздновать, ведь нет ни настроения, ни внутренней потребности. В то же время она отмечает, что чаще ориентируется именно на 19 января, как на более близкую для себя дату.

"Девятнадцатого, наверное, все же пойдем купаться в море", — говорит Оксана.

Одесситка Оксана о празднике. Фото: Новини.LIVE

Дмитрий коротко формулирует свою позицию. Для него Крещение — это 19 января, как было принято в семье с детства. Он не видит необходимости что-то менять, ведь именно в этой дате для него заложен привычный смысл праздника. Такой выбор Дмитрий называет не упрямством, а верностью собственной традиции.

"Празднуем девятнадцатого. Мы — консерваторы старых взглядов", — говорит Дмитрий.

Местный житель Дмитрий о старых взглядах. Фото: Новини.LIVE

Крещение в Украине

Александра родом не из Одессы, поэтому ее представления о крещении сформированы совсем в другой среде. Она рассказывает, что в ее родном городе главной традицией было купание именно в реке. Там это воспринималось как нечто привычное и естественное, без массовых мероприятий и ажиотажа. В Одессе, она не чувствует такой связи с праздником из-за моря, поэтому и не привязывает зимнее купание именно к Крещению.

"Я в этом году не праздновала, но преимущественно шестого. Я не из Одессы, но там, где мы родом, то мы купаемся в реке, а в Одессе на Крещение не купались", — рассказывает Александра.

Жительница Одессы Оксана о купании в реке. Фото: Новини.LIVE

Для Андрея дата Крещения — не просто религиозный вопрос, а позиция. Он говорит, что сознательно выбирает 6 января. Такой выбор для него — часть более широкого процесса самоидентификации. В этом году Андрей не купался, ведь сейчас живет не в Одессе, однако опыт погружения в ледяную воду у него уже был — еще до полномасштабной войны.

"Шестого января. В этом году не купался, потому что мы не в Одессе. Но я когда-то нырял в Святогорской лавре в Донецкой области", — вспоминает Андрей.

Местный житель Андрей о Донецкой области. Фото: Новини.LIVE

Безопасность на Крещение

Виталий смотрит на крещенские купания прежде всего с точки зрения безопасности. Он считает, что погружение в холодную воду может быть полезным только тогда, когда человек делает это сознательно и постепенно. Массовые ныряния, говорит он, часто становятся больше шоу, чем реальной практикой закаливания. Сам Виталий Крещение не празднует, а вместо этого выбирает более спокойные зимние занятия на природе.

"Я вообще не праздную. Конечно, хорошо, но это опасно. Плюс в том, что закаляешься, но не все умеют это делать правильно. Я больше люблю зимнюю рыбалку, чем просто нырять в воду", — объясняет Виталий.

Одессит Виталий о зимней рыбалке. Фото: Новини.LIVE

Для кого-то Крещение — это вопрос календаря, для кого-то — безопасности, для кого-то — принципиальной позиции. Купание в море воспринимается или как духовный жест, или как риск, от которого лучше воздержаться. Но несмотря на разные ответы, всех объединяет общее стремление сохранить себя, свое достоинство и свой город даже в самые сложные времена.

