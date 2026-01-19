Відео
Головна Одеса Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 17:47
Водохреща в Одесі 2026 — коли святкують і чи купаються в морі
Люди переодягаються біля моря. Фото: Новини.LIVE

На Водохрещі завжди своя особлива атмосфера — люди цілими сім'ями йдуть на пляж, щоб поринути в море. Традиційно перед цим проводиться святкова молитва та висвітлюється вода. Якщо раніше ця процедура проводилася лише раз на рік, то з переходом України на Новоюліанський календар очиститься від гріхів у морі можна двічі.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, коли вони святкують Водохреща?

Традиція 19 січня

Оксана говорить про Водохреща без пафосу й ритуальності. За її словами, війна й постійна напруга змінили ставлення до свят взагалі: тепер вони не завжди асоціюються з урочистістю. Жінка зізнається, що цього року не планує святкувати, адже не має ні настрою, ні внутрішньої потреби. Водночас вона зазначає, що частіше орієнтується саме на 19 січня, як на більш близьку для себе дату.

"Дев'ятнадцятого, мабуть, все ж таки підемо купатися в морі", — каже Оксана.

заголовоко - фото 1
Одеситка Оксана про свято. Фото: Новини.LIVE

Дмитро коротко формулює свою позицію. Для нього Водохреща — це 19 січня, як було заведено в родині з дитинства. Він не бачить потреби щось змінювати, адже саме в цій даті для нього закладений звичний сенс свята. Такий вибір Дмитро називає не впертістю, а вірністю власній традиції.

"Святкуємо дев'ятнадцятого. Ми — консерватори старих поглядів", — каже Дмитро.

заголовоко - фото 2
Місцевий житель Дмитро про старі погляди. Фото: Новини.LIVE

Водохреще в Україні 

Олександра родом не з Одеси, тож її уявлення про водохреще сформовані зовсім в іншому середовищі. Вона розповідає, що в її рідному місті головною традицією було купання саме в річці. Там це сприймалося як щось звичне і природне, без масових заходів та ажіотажу. В Одесі ж, вона не відчуває такого зв’язку зі святом через море, тому й не прив’язує зимове купання саме до Водохреща.

"Я цього року не святкувала, але переважно шостого. Я не з Одеси, але там, де ми родом, то ми купаємося в річці, а в Одесі на Водохрещі не купалися", — розповідає Олександра.

заголовоко - фото 3
Мешканка Одеси Оксана про купання в річці. Фото: Новини.LIVE

Для Андрія дата Водохреща — не просто релігійне питання, а позиція. Він каже, що свідомо обирає 6 січня. Такий вибір для нього — частина ширшого процесу самоідентифікації. Цього року Андрій не купався, адже наразі живе не в Одесі, однак досвід занурення в крижану воду у нього вже був — ще до повномасштабної війни.

"Шостого січня. Цього року не купався, бо ми не в Одесі. Але я колись пірнав у Святогірській лаврі на Донеччині", — згадує Андрій.

заголовоко - фото 4
Місцевий житель Андрій про Донеччину. Фото: Новини.LIVE

Безпека на Водохреща 

Віталій дивиться на водохресні купання насамперед з точки зору безпеки. Він вважає, що занурення в холодну воду може бути корисним лише тоді, коли людина робить це свідомо і поступово. Масові пірнання, каже він, часто стають більше шоу, ніж реальною практикою загартування. Сам Віталій Водохреща не святкує, а замість цього обирає більш спокійні зимові заняття на природі.

"Я взагалі не святкую. Звісно, добре, але це небезпечно. Плюс у тому, що загартовуєшся, але не всі вміють це робити правильно. Я більше люблю зимову рибалку, ніж просто пірнати у воду", — пояснює Віталій.

заголовоко - фото 5
Одесит Віталій про зимову рибалку. Фото: Новини.LIVE

Для когось Водохреща — це питання календаря, для когось — безпеки, для когось — принципової позиції. Купання в морі сприймається або як духовний жест, або як ризик, від якого краще утриматися. Але попри різні відповіді, всіх об’єднує спільне прагнення зберегти себе, свою гідність і своє місто навіть у найскладніші часи.

Раніше ми писали, що Одесу накриє морозна погода, варто одягатися тепліше. А також, про те що ворог не відступає навіть у свята, наслідки нічного удару, де є постраждалі. 

Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
