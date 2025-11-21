Плановые отключения электроэнергии в Одессе 21 ноября: обновление по ремонтным работам и графикам

Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. При этом в городе продолжаются почасовые отключения согласно утвержденным графикам. Специалисты энергетической сферы работают над устранением последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС

переулок Гинзбург Людмилы, 29-41,

Высокая, 1-20,

В.Хавкина, 41-Д, 9/а,

Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,

Дорожная, 1-22,

П.Ивахненко, 81, 83, 90А,

Профессора Коровицкого, 115-151,

Котляревского, 1-23,

Круговая, Летняя, 23-41,

Неждановой,

Озерная,

Осенняя,

Светлая,

Д. Сигаревича,

Степная, 1-31,

Усикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина,

Хуторская,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок Гинзбург Людмилы,

переулок Оранжерейный,

пров. Атаманского Ионы,

переулок Хуторской,

переулок Цементный,

переулок Шебелинский,

спуск 2-й Пересыпский.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

Горизонтальная, 1-11,

Нескучная, 1-12а,

Северная,12- 90,

Путевая, 1/корп.2-16а,

Тираспольское, 31-109,

переулок 1-й Восточный, 2-9г,

шоссе Дальницкое, 3-63.

Работы до 19:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 21 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</