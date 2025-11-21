Плановые отключения электроэнергии в Одессе 21 ноября: обновление по ремонтным работам и графикам

Света будет ещё меньше — адреса отключений в Одессе
Сегодня, 21 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. При этом в городе продолжаются почасовые отключения согласно утвержденным графикам. Специалисты энергетической сферы работают над устранением последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС
- переулок Гинзбург Людмилы, 29-41,
- Высокая, 1-20,
- В.Хавкина, 41-Д, 9/а,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Дорожная, 1-22,
- П.Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, Летняя, 23-41,
- Неждановой,
- Озерная,
- Осенняя,
- Светлая,
- Д. Сигаревича,
- Степная, 1-31,
- Усикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина,
- Хуторская,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядовая, 58,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок Гинзбург Людмилы,
- переулок Оранжерейный,
- пров. Атаманского Ионы,
- переулок Хуторской,
- переулок Цементный,
- переулок Шебелинский,
- спуск 2-й Пересыпский.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- Горизонтальная, 1-11,
- Нескучная, 1-12а,
- Северная,12- 90,
- Путевая, 1/корп.2-16а,
- Тираспольское, 31-109,
- переулок 1-й Восточный, 2-9г,
- шоссе Дальницкое, 3-63.
Работы до 19:00
Графики света
Кроме того, сегодня, 21 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
