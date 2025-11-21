Видео
Видео

Главная Одесса Света будет ещё меньше — адреса отключений в Одессе

Света будет ещё меньше — адреса отключений в Одессе

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:11
обновлено: 10:11
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 21 ноября: обновление по ремонтным работам и графикам
Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. При этом в городе продолжаются почасовые отключения согласно утвержденным графикам. Специалисты энергетической сферы работают над устранением последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС

  • переулок Гинзбург Людмилы, 29-41,
  • Высокая, 1-20,
  • В.Хавкина, 41-Д, 9/а,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дорожная, 1-22,
  • П.Ивахненко, 81, 83, 90А,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, Летняя, 23-41,
  • Неждановой,
  • Озерная,
  • Осенняя,
  • Светлая,
  • Д. Сигаревича,
  • Степная, 1-31,
  • Усикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина,
  • Хуторская,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядовая, 58,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок Гинзбург Людмилы,
  • переулок Оранжерейный,
  • пров. Атаманского Ионы,
  • переулок Хуторской,
  • переулок Цементный,
  • переулок Шебелинский,
  • спуск 2-й Пересыпский.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • Горизонтальная, 1-11,
  • Нескучная, 1-12а,
  • Северная,12- 90,
  • Путевая, 1/корп.2-16а,
  • Тираспольское, 31-109,
  • переулок 1-й Восточный, 2-9г,
  • шоссе Дальницкое, 3-63.

Работы до 19:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 21 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки в Одесі 21 листопада
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки в Одесі 21 листопада
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить электроснабжение одесситам в декабре. Также мы писали о том, как изменится стоимость водоснабжения в Одессе в следующем месяце.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
