Планові відключення електроенергії в Одесі 21 листопада: оновлення щодо ремонтних робіт і графіків

Світла буде ще менше — адреси відключень в Одесі
Сьогодні, 21 листопада, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті продовжуються погодинні відключення згідно з затвердженими графіками. Фахівці енергетичної сфери працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ
- пров. Гінзбург Людмили, 29-41,
- Висока, 1-20,
- В.Хавкіна, 41-Д, 9/а,
- Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
- Дорожня,1-22,
- П.Івахненко, 81, 83, 90А,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, Літня, 23-41,
- Нежданової,
- Озерна,
- Осіння,
- Світла,
- Д. Сигаревича,
- Степова, 1-31,
- Усикова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна,
- Хутірська,
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. Гінзбург Людмили,
- пров. Оранжерейний,
- пров. Отаманського Іони,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний,
- пров. Шебелинський,
- узвіз 2-й Пересипський.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ
- Горизонтальна,1–11,
- Нескучна, 1-12а,
- Північна,12- 90,
- Путьова, 1/корп.2-16а,
- Тираспільське, 31-109,
- пров. 1-й Східчастий, 2-9г,
- шосе Дальницьке, 3-63.
Роботи до 19:00
Графіки світла
Крім того, сьогодні, 21 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електропостачання до одеситів у грудні. Також ми писали про те, як зміниться вартість водопостачання в Одесі у наступному місяці.
Читайте Новини.LIVE!