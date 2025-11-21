Відео
Світла буде ще менше — адреси відключень в Одесі

Світла буде ще менше — адреси відключень в Одесі

Дата публікації: 21 листопада 2025 10:11
Оновлено: 10:27
Планові відключення електроенергії в Одесі 21 листопада: оновлення щодо ремонтних робіт і графіків
Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті продовжуються погодинні відключення згідно з затвердженими графіками. Фахівці енергетичної сфери працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

  • пров. Гінзбург Людмили, 29-41,
  • Висока, 1-20,
  • В.Хавкіна, 41-Д, 9/а,
  • Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
  •  Дорожня,1-22,
  • П.Івахненко, 81, 83, 90А,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, Літня, 23-41,
  • Нежданової,
  • Озерна,
  • Осіння,
  • Світла,
  • Д. Сигаревича,
  • Степова, 1-31,
  • Усикова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна,
  • Хутірська,
  • Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. Гінзбург Людмили,
  • пров. Оранжерейний,
  • пров. Отаманського Іони,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний,
  • пров. Шебелинський,
  • узвіз 2-й Пересипський.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

  • Горизонтальна,1–11,
  • Нескучна, 1-12а,
  • Північна,12- 90,
  • Путьова, 1/корп.2-16а,
  • Тираспільське, 31-109,
  • пров. 1-й Східчастий, 2-9г,
  • шосе Дальницьке, 3-63.

Роботи до 19:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 21 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки в Одесі 21 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки в Одесі 21 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електропостачання до одеситів у грудні. Також ми писали про те, як зміниться вартість водопостачання в Одесі у наступному місяці.

Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
