Планові відключення електроенергії в Одесі 21 листопада: оновлення щодо ремонтних робіт і графіків

Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті продовжуються погодинні відключення згідно з затвердженими графіками. Фахівці енергетичної сфери працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

пров. Гінзбург Людмили, 29-41,

Висока, 1-20,

В.Хавкіна, 41-Д, 9/а,

Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,

Дорожня,1-22,

П.Івахненко, 81, 83, 90А,

Професора Коровицького, 115-151,

Котляревського, 1-23,

Кругова, Літня, 23-41,

Нежданової,

Озерна,

Осіння,

Світла,

Д. Сигаревича,

Степова, 1-31,

Усикова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна,

Хутірська,

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Ядова, 58,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. Гінзбург Людмили,

пров. Оранжерейний,

пров. Отаманського Іони,

пров. Хуторський,

пров. Цементний,

пров. Шебелинський,

узвіз 2-й Пересипський.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

Горизонтальна,1–11,

Нескучна, 1-12а,

Північна,12- 90,

Путьова, 1/корп.2-16а,

Тираспільське, 31-109,

пров. 1-й Східчастий, 2-9г,

шосе Дальницьке, 3-63.

Роботи до 19:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 21 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

