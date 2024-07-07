Медуза-корнерот. Фото: Иван Русев

Серия штормов в ноябре 2023 года повлекла за собой восстановление проливов между Черным морем и Тузловскими лиманами. Это привело к массовой миграции медуз-корнеротов в лиманы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Медузы в Тузловских лиманах

"В последние недели среди мигрантов с моря в лиманы появились и медузы-корнероты. Через пролив они попадают в лиманы, где остаются до конца осени", — сообщили в гидрометцентре.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" сообщают, что более полугода функционирует природный пролив на 2 км песчаной пересыпи, что способствует прекрасному водообмену между морем и лиманами. Благодаря этому природному водообмену происходит невероятно мощная миграция гидробионтов, в том числе различных видов рыб.

Другие события в нацпарке

Напомним, с начала июня в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Также мы сообщали, что сильный ветер отогнал воду от берегов Черного моря, что привело к массовому выбросу морских жителей Тузловских лиманов. Сейчас на побережье насчитывается сотни тысяч особей.

Кроме этого, на берегах лимана Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно наблюдать аккуратные малые чепуры, которые охотятся на рыбу. В этом году цапли этого вида успешно вывели много птенцов.