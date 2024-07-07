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Медузи корнероти мігрували з Чорного моря у Тузлівські лимани

7 липня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Медузи у Тузлівських лиманах
Медуза корнерот. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Серія штормів у листопаді 2023 року спричинила відновлення проток між Чорним морем і Тузлівськими лиманами. Це призвело до масової міграції медуз корнеротів у лимани.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Медузи у Тузлівських лиманах

"Останніми тижнями серед мігрантів з моря до лиманів з’явилися і медузи корнероти. Через протоку вони потрапляють у лимани, де залишаються до кінця осені", — повідомили в гідрометцентрі.

В національному природному парку "Тузлівські лимани" повідомляють, що більше півроку функціонує природна протока на 2 км піщаного пересипу, що сприяє чудовому водообміну між морем і лиманами. Завдяки цьому природному водообміну відбувається неймовірно потужна міграція гідробіонтів, зокрема різних видів риб. 

Інші події у нацпарку

Нагадаємо, з початку червня у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Також ми повідомляли, що потужний вітер відігнав воду від берегів Чорного моря, що призвело до масового викиду морських мешканців Тузлівських лиманів. Зараз на узбережжі налічується сотні тисяч особин. 

Окрім цього, на берегах лиману Шагани у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна спостерігати охайних малих чепур, які полюють на рибу. Цьогоріч чаплі цього виду успішно вивели багато пташенят.

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