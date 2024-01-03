Что ждет Россию и Европу в 2024 году и какую роль в этом играет Украина – предсказание мага

Одесский маг и колдун Сергей Кобзарь. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

По восточному календарю начавшийся год пройдет под символом Зеленого деревянного дракона. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Вот только начался он с обстрелов украинских городов. Но можно ли это назвать конвульсиями врага? И как война в Украине повлияет на международную политику в 2024 году? Предстанет ли Путин перед судом и почему Россия до сих пор не развалилась?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с участником "Битвы экстрасенсов", известным одесским экстрасенсом, магом и колдуном Сергеем Кобзарем.

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Когда стоит ожидать серьезных изменений?

Ключевой момент, который нам нужно будет, ну, скажем так, наблюдать, чтобы понимать, как будет развиваться весь следующий год — февраль месяц. Скорее даже конец февраля — начало марта, именно в этот период будет много глобальных изменений как внутри страны, так и за ее пределами. Скажем, так был период, когда мы задавали темп вокруг Украины, сейчас же наступил тот период, когда нужно будет, чтобы внешние факторы сильно изменились, и тогда наша страна пойдет дальше. Сейчас вот на данный этап везде выпадает карта подвешенного состояния, везде выпадает карта времени X, то есть все, грубо говоря, стоит как на паузе, и эта пауза затянется. С марта будет четко виден вектор того, как мы будем развиваться, развитие будет в любом случае Украины плюс, но просто там будет вопрос времени или мы это сделаем очень ритмично не быстро, а именно ритмично, или это затянется на длительное время. Сейчас будет заложен основопорядок на много лет вперед на 50, может быть, даже больше.

Одесский маг Сергей Кобзарь говорит, что нужно дождаться марта. Фото: Новини.LIVE

Каким будет будущее Европы?

Если будет предоставлена полноценная помощь, если будет соответствие украинскому духу и нашим потребностям, то очень многое изменится не только в Украине, но и во всем мире. Конечно, есть те, кто не готов или не хочет этого, потому что мы понимаем, что если пойдет все, поскольку закладывает Украина, то, кроме победы над Россией, будет заложен новый мировой порядок.

Машина Международного комитета Красный Крест . Фото: REUTERS

Я уверен, что такие организации как Красный Крест, ООН, а может даже и НАТО будут требовать, как минимум, реструктуризации какой-либо переформатирования. Война у нас показала, что она не работает, ничего не функционирует. Более того, вот этот формат европейцев — что нужно сначала подумать, нам нужно посоветоваться, а между тем гибнут наши ребята, если так будет продолжаться, то все это будет у них. Я имею в виду не только какой-то прямой конфликт, Европу наводнит еще больше беженцев, и они почувствуют, что это такое, когда культура, генетика, письменность и даже восприятие политики размывается российскими экстремистами.

Организация объединенных нации. Фото: сайт ООН

Я думаю, что уже старой Европы как таковой просто не будет, то, что они сейчас просто наблюдают со стороны и думают, что останутся в стороне закончится внутренним взрывом. Сейчас только два пути или они участвуют и помогают нам, или просто захлебнуться через время.

Сергей Кобзарь уверен, Европе нужно больше помогать Украине. Фото: Новини.LIVE

Возможны ли изменения в России?

Для того чтобы там что-то изменилось, необходимо, чтобы Запад смирился с развалом России на три, четыре части как минимум и это норма. А они выходит так, что одной рукой подносят нам патроны, а другой РФ перематывают скотчем, чтобы она как-то не развалилась на части. Второе, нужно изменение режима — ведь если завтра умрет Путин и даже может быть все его окружение, в одном человеке оно не находится — это целый режим, тоже глобально ничего не изменится.

Рассчитывать, что пришел там Вася, мы видели Медведева, дальше что? Ну, ничего, придет завтра Вася, будет он там президентом и что все равно будет тот же режим остается, поставлены какие-то мифические идеи остаются. Плюс мы постоянно примеряем себя на них — это тоже наша большая ошибка, мы постоянно думаем, что у них там свобода, мышление. Нужно понять, что те, у кого хоть чуть-чуть все это было, уже давно в тюрьме или мертвые, или уехали. А так у них сейчас все построено на формате страданий, то есть мы будем голодать, ну, бабушка тоже в Ленинграде голодала, с фашистами воевали, вот последние отдадим, зато танк построим. Вот Васю убили, маме пельмени привезли, зашибись.

Ситуация в России не изменится. Фото: Новини.LIVE

Предстанет ли Путин перед судом?

Говорил это всегда, что до суда в Гааге доживет только картофельный фюрер Лукашенко. Относительно Путина, опять же, я никак это не докажу сейчас, но я крайне сомневаюсь, что он жив или действует способен. Когда началась война, у него первый переломный период был май месяц, второй август, то есть даже если он их проскочил, то все равно это должен быть уже овощ. Я уверен, что там сейчас коллективные, скажем так, сходки они там берут и решают, как куда продвигаться, потому что в любом случае каша уже заварена и последствия вышли из-под контроля. Сейчас они пытаются все это построить уже исходя из ситуации, которая есть в момент.

Сергей Кобзарь сомневается, что Путин жив. Фото: Новини.LIVE

Атрибуты одесского мага. Фото: Новини.LIVE

Как будут развиваться отношения с Польшей?

Происходящее с Польшей я просматривал где-то месяц назад, там все равно выпадал российский след. Насколько это кажется нереальным, вроде бы не должно быть ничего у поляков и близко с россиянами, но есть. Расписания показывают, что в сегодняшней ситуации замешана третья сторона и когда спрашиваешь Россия это или нет, то показывает, что да. Нужно понимать, что есть какое-то количество поляков сепаратистов грубо говоря, которые ставят там личные интересы выше государственных.

Страйк на польской границе. Фото: REUTERS KUBA STEZYCKI

Маг рассказывает о ситуации с Польшей. Фото: Новини.LIVE

На чью помощь мы можем рассчитывать из наших партнеров?

Ну, больше года я говорю, что мы, кроме ВСУ, никому не нужны, все — это нам нужно усвоить. Для чего нам нужно понимать, чтобы мы не говорили вы европейцы и мы там где-то. Мы украинцы, а вы уж если хотите, можете с нами взаимодействовать. Мы им полезны — мы трудолюбивы, умеем воевать, мы можем вас защитить, мы можем с вами взаимодействовать в бизнесе и т.д. А европейцам вообще скажу, надо вот брать покупать большой громкоговоритель и бежать в сторону Штатов, выкрикивая — помогите украинцам, потому что все может быть для них грустно. Если старая Европа захлебнется экстремизмом, то и нашим уважаемым соседям будет не весело. Пусть они об этом подумают.