Молдова требует техосмотр на пунктах пропуска с Одесской областью

Водителям из Одесской области, которые едут в Молдову, советуют внимательно просмотреть документы на машину еще до выезда. На пунктах пропуска начали придирчивее относиться к техническому состоянию авто и наличию техосмотра. Из-за этого часть людей узнает о проблеме уже перед самым пересечением.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Молдавские пограничники проверяют документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдается после проверки транспортного средства на сертифицированной станции.

При осмотре специалисты оценивают исправность тормозной системы, освещения, рулевого управления, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Если такого документа нет, автомобиль могут не пропустить через границу.

Новые требования касаются всех транспортных средств. Даже новые автомобили должны иметь подтверждение технического состояния, иначе их могут не впустить в Молдову.

Какие документы нужны для пересечения границы

Кроме сертификата техосмотра, водителям нужно иметь при себе:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

международную страховку "Зеленая карта";

виньетку - подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Если с водителем путешествует ребенок, нужно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. Если ребенок едет только с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго на выезд.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях по ввозу товаров. Запрещено перевозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без соответствующих документов. В случае нарушения товары могут конфисковать, а нарушителю грозит штраф.

