Морские ракетоносители врага на дежурстве — какая угроза для Одесчины

Корабли русского флота на дежурстве в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Сегодня, 15 мая, снаряженные ракетоносители врага до сих пор дежурят только в Средиземном море. В акваторию Черного моря россияне не выводят боевые корабли, но угроза ракетных обстрелов остается, ведь ракеты враг может запускать из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 3 вражеских корабля, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Присутствие вражеского флота 14 апреля. Фото: ВМС.

Движение вражеских судов продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовскому морю — 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков. В настоящее время оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако остается несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.