Речевые скандалы возникают еженедельно, как одесситы относятся к ним и есть ли пути решения?

Одесситы прогуливаются по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Каждую неделю в Одесской области появляются новые скандалы из-за языка. То в Измаиле продавщица сказала обращаться к ней на русском, то в Черноморске отказались обслуживать на украинском. Хотя, казалось бы, все, что до войны раскалывало наше общество, должно остаться в прошлом. Все внутренние проблемы утратили актуальность перед внешним злом. Однако на практике война еще больше расколола общество и спровоцировала скандалы.

Как относятся одесситы к языковым скандалам и можно ли их предотвратить? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

Читайте также:

Язык — выбор каждого

Евгений уже два года на фронте, сейчас вернулся к семье ненадолго в отпуск. Он не понимает языковых скандалов, говорит, что когда в окопе защищаешь свою страну, то без разницы на каком языке ты говоришь. Каждый сам должен определить для себя, как ему комфортно общаться.

"У людей есть выбор, на каком языке говорить: украинском, русском, польском, английском… Это их выбор, свободная страна… Лично я второй год воюю. Ребята воюют и на русском, и на украинском. Неважно абсолютно… 30 лет грабят страну, нас языком кормят, так извините", — заметил Евгений.

Военнослужащий Евгений со своей женой. Фото: Новини.LIVE

Лариса из Харькова переехала в наш город недавно. По ее словам, все начинается с языка и переход на него должен состояться, но в том темпе, который выберет для себя сам человек.

"В Харькове до войны мы все разговаривали на русском языке, и когда произошли все эти события, я поехала на западную Украину и мне было тяжело — в том плане, как меня там принимали. Я считаю так, молодые могут быстро перестроиться, а пожилой человек, который всю жизнь говорил на русском, ему тяжело на украинском языке. А почему бы и нет, пусть человек разговаривает на том языке, на котором ему удобно. Я была в своем городе, и у нас в основном все как бы переходят на украинский язык. Все эти страшные события, они пытаются разговаривать на украинском языке. Говорят: мы патриоты, мы выстояли, мы выдержали год тяжелых бомбежек, и это радует", — говорит Лариса.

Лариса уверена, что со временем все перейдут на украинский. Фото: Новини.LIVE

Поддерживает Ларису и одесситка Елена. Женщина говорит, что наш город всегда был многонациональным, и все друг друга понимали. Перейти можно, но для этого нужно время.

"Если нужно, будем разговаривать и по-украински. Документация, все документы должны быть на государственном языке, а разговаривать — это как человек желает, мне кажется. Если человек разговаривает на русском и живет здесь, любит эту страну, почему ему не разговаривать на русском языке?" — говорит Елена.

Елена считает, что главное — это любить страну. Фото: Новини.LIVE

Наталья сама из Харькова, считает, что каждый гражданин Украины должен знать украинский язык и разговаривать на нем. Но переход должен быть постепенным, чтобы не получить обратный эффект.

"Но все зависит от ситуации. Если ему удобнее разговаривать на русском, польском, украинском, не имеет значения — какой он знает, на том языке он и должен разговаривать. Если мне дома удобно на русском, я буду разговаривать на русском, на работе — украинский, потому что я на государственной службе и должна разговаривать на украинском. Очень плохо, что есть конфликт, это нас разъединяет. Его не должно быть, мы должны победить, а язык — мы сами придем к этому. Я из Харькова, мы разговариваем на русском, но мы переходим на украинский постепенно. Не надо давить, если давишь — это противоборство", — уверена Наталья.

Наталья считает, что не надо давить. Фото: Новини.LIVE

Не надо бояться говорить

Не надо бояться переходить на украинский язык, считает Саша. Молодой человек из Киева и свой выбор сделал в пользу языка давно. Говорит, что было нелегко вначале, но этот путь нужно пройти, чтобы стать частью украинской идентичности.

"Мне бы хотелось идентичности украинского языка. Когда ты идешь по улице и слышишь русский язык, ты осознаешь, что это не украинец идет. Тогда социум будет более сознательным. Однако укоренение русского языка слишком сильное. Слишком долго в нас впихивалось. Еще не произошло сознательного выбора людей — быть украинцами и гордиться своим языком, культурой. Это сложный процесс. Я свой выбор сделал еще в школе. Это было очень тяжело. Просто не каждый готов идти по сложному пути. Но ты не будешь выглядеть дураком, когда будешь разговаривать на суржике", — говорит Саша.

Саша выступает за украинскую идентичность. Фото: Новини.LIVE

В основном одесситы и гости города очень демократично относятся к свободе общения в повседневной жизни и считают, что это личный выбор каждого. Но каждый понимает, что украинский язык со временем должен стать основным в общении, ведь это наше наследие и гордость.