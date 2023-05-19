Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги
Сегодня, 19 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- просп. Небесной Сотни — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- Румынская канава — очистка канав и лотков;
- Буферный пруд — очистка пруда;
- Люстдорфская дорога 7 в.
- просп. Небесной Сотни, 2 — ремонт дождеприемника.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.
В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируют восстановить 22 объекта в Приморском районе.
На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.