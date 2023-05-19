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Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги

19 мая 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможны пробки: где в Одессе ремонтируют дороги
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 19 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • просп. Небесной Сотни — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • Румынская канава — очистка канав и лотков;
  • Буферный пруд — очистка пруда;
  • Люстдорфская дорога 7 в.
  • просп. Небесной Сотни, 2 — ремонт дождеприемника.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируют восстановить 22 объекта в Приморском районе.

На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.

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