Куяльницкий лиман может стать источником соли для Украины

Производство соли на Черноморском солезаводе. Иллюстративное фото: saltua.com.ua

Куяльницкий лиман в Одесской области могут вновь использовать для промышленной добычи соли. Новое предприятие планирует добывать здесь около 300 тысяч тонн продукции ежегодно. Проект призван сократить зависимость Украины от импорта, но для его запуска необходимы государственные разрешения и оценка воздействия на окружающую среду. Окончательные условия использования лимана пока не определены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Украина перешла на импорт

До полномасштабной войны основную часть украинского рынка соли обеспечивала "Артемсоль". На предприятие приходилось около 90% рынка, а его производственная мощность превышала 7 миллионов тонн в год. В 2021 году Украина экспортировала более 710 тысяч тонн соли, тогда как импорт составил 142,8 тысячи тонн. После потери доступа к Соледарскому месторождению ситуация изменилась.

В 2022 году импорт вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, а в 2024-м приблизился к 750 тысячам тонн. В 2025 году Украина ввезла 415 тысяч тонн соли на сумму около 49,6 миллиона долларов. Более половины импортируемой продукции поставлял Египет. Значительные объемы также поступали из Турции и Румынии.

Соль из Куяльника

Одним из возможных способов сократить импорт называют возобновление добычи соли в Куяльницком лимане. Соль здесь добывали еще с XVI века. Сначала этим занимались казаки, а впоследствии — чумаки. В 2026 году было создано ООО "Куяльницкие соляные промыслы". Предприятие планирует извлекать избыточную соль из лимана и перерабатывать её в пищевую продукцию. По расчетам компании, годовой объем добычи может составить около 300 тысяч тонн. Это примерно три четверти объема соли, которую Украина импортировала в 2025 году.

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После выхода на проектную мощность Куяльник, согласно планам предприятия, сможет обеспечивать значительную часть потребностей страны в пищевой соли. В перспективе также рассматривается возможность возобновления экспорта.

Что планируется построить

В проект планируется привлечь около 30 миллионов долларов. На территории Усатовской общины хотят создать индустриальный парк с заводом по переработке соли. Реализация проекта также может создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в местный бюджет. В то же время промышленная добыча должна быть связана не только с производством, но и со снижением чрезмерной солености лимана.

Риски для Куяльника

С 2014 года Куяльницкий лиман пополняется морской водой. Из-за этого в водоем поступают дополнительные объемы солей. По оценкам ученых Национальной академии наук Украины, за это время в лиман попало от 1,2 до 1,5 миллиона тонн соли. Минерализация рассола достигает 350 промилле и выше. Чрезмерная концентрация соли создает риски для экосистемы Куяльника и его лечебных грязей — пелоидов. В водоеме обитают, в частности, рачки артемии и личинки комаров-мотыльков.

По расчётам учёных, контролируемая добыча соли на участках площадью 100–200 гектаров может почти полностью компенсировать её ежегодное поступление в лиман.

Когда начнётся добыча

Пока что проект находится на этапе подготовки. Куяльницкий лиман расположен на территории национального природного парка, имеет статус лечебного водного объекта, а прилегающая территория является курортом государственного значения. Для начала добычи недостаточно согласования с национальным парком. Необходимы соответствующие решения государства относительно режима использования лимана, оценка воздействия на окружающую среду и разрешение на специальное водопользование.

Вопрос добычи соли на Куяльнике уже рассматривался на уровне Кабинета Министров Украины. В то же время единого подхода к использованию ресурсов лимана пока не выработано.

Другие месторождения

Куяльник — не единственное место, которое рассматривают для возобновления украинской добычи соли. В Закарпатье также оценивают возможности Тереблянского месторождения, которое потенциально может обеспечивать страну технической солью. По оценкам экспертов, при стабильной работе отечественных производителей Украина может достичь самообеспеченности солью в течение трёх-пяти лет. В таком случае рынок будут формировать несколько региональных предприятий, среди которых может быть и производство на Куяльнике.

Как сообщали Новини.LIVE, в Куяльницком национальном природном парке в прошлом году состоялась необычная толока. Десятки волонтеров вышли спасать уникальный лиман, который с каждым годом мелеет и рискует исчезнуть. Люди вручную собирали соль с берегов, чтобы водоем снова мог «дышать» и дарить свои целебные свойства.

Также Новини.LIVE писали, что после разрушения моста в Затоке транспортное сообщение из Одессы в Бессарабию стало еще более уязвимым. Сейчас основной автомобильный маршрут проходит через Паланку и территорию Молдовы. При этом для региона рассматривают сразу три варианта нового перехода через Днестровский лиман. Один из них может стать основой нового транспортного коридора.