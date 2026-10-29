Рыба, попавшаяся на крючок. Фото иллюстративное: Юрий Вознюк

С 1 ноября в Одесской области вступят в силу новые ограничения для рыболовов. На отдельных участках рек и лиманов вылов рыбы будет полностью запрещен. В то же время на других водоемах рыбачить можно, но с соблюдением определенных правил. Нарушение установленных требований может стать основанием для привлечения к ответственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль.

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Где запретят рыбалку

С 1 ноября 2026 года в Одесской области вводится осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Ограничения коснутся отдельных участков Дуная, Днестра, Хаджибейского лимана и других водоемов региона.

Зимовьи — это глубокие участки водоемов, где рыба собирается на зимовку. В холодный период она становится менее активной, поэтому вылов в таких местах ограничивают, чтобы сохранить рыбные запасы.

Перечень участков, где рыбалка будет запрещена, определило областное управление Госрыбагентства. Ограничения будут действовать до начала нерестового запрета.

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Где можно ловить рыбу

За пределами зимовок рыбалка останется разрешенной. Однако рыболовы должны соблюдать правила относительно снастей и количества крючков. Если водоем покрыт льдом, можно пользоваться зимними удочками и жерлицами. При отсутствии льда разрешены поплавочные, донные, нахлыстовые удочки и спиннинги с искусственными или природными приманками.

На одного рыболова разрешено не более семи крючков на всех снастях вместе. Кроме того, с момента замерзания водоемов до вскрытия льда запрещено использовать крючки, у которых расстояние от цевки до кончика жала превышает 10 миллиметров.

О нарушениях правил или случаях браконьерства можно сообщить в Одесский рыбоохранный патруль по телефону (098) 798-47-93.

Зарыбление водоемов Одесской области

В то же время на юге Одесской области продолжается пополнение рыбных запасов. В озеро Ялпуг-Кугурлуй уже выпустили более 1,6 миллиона молодых рыбок. Среди них 1,53 миллиона толстолобов и 84,3 тысячи карпов.

Средний вес одного толстолоба составлял 20,5 грамма, а карпа — 23,4 грамма. До конца года в озера в целом планируется выпустить 2,4 миллиона толстолобов, 500 тысяч карпов и 100 тысяч белых амуров.

Зарыбление финансирует пользователь водных биоресурсов. За ходом работ следят представители рыбоохранного патруля, экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и местных властей.

Как сообщали Новини.LIVE, во время нерестового запрета в Одесской области были пойманы два браконьера. На озере Ялпуг вблизи села Озерное мужчина с помощью электроудочки выловил 27 сазанов весом 52 килограмма, нанеся ущерб на сумму более 100 тысяч гривен. Другого нарушителя обнаружили в Стенцевско-Жебрияновских плавнях вблизи села Приморское. Он с помощью двух лесковых сетей выловил 81 карася, карпа, шесть окуней и линя. Ущерб от второго случая превысил 152 тысячи гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на озере Джаншейском вблизи села Лиман задержали мужчину, который ловил рыбу без разрешения. В ходе проверки обнаружили 13 сетей, с помощью которых он выловил 212 сазанов, пять судаков и 15 окуней. Сумму ущерба оценили в более чем четыре миллиона гривен.