На Одесчине запретят рыбалку: где будут действовать ограничения
С 1 ноября в Одесской области вступят в силу новые ограничения для рыболовов. На отдельных участках рек и лиманов вылов рыбы будет полностью запрещен. В то же время на других водоемах рыбачить можно, но с соблюдением определенных правил. Нарушение установленных требований может стать основанием для привлечения к ответственности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль.
Где запретят рыбалку
С 1 ноября 2026 года в Одесской области вводится осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Ограничения коснутся отдельных участков Дуная, Днестра, Хаджибейского лимана и других водоемов региона.
Зимовьи — это глубокие участки водоемов, где рыба собирается на зимовку. В холодный период она становится менее активной, поэтому вылов в таких местах ограничивают, чтобы сохранить рыбные запасы.
Перечень участков, где рыбалка будет запрещена, определило областное управление Госрыбагентства. Ограничения будут действовать до начала нерестового запрета.
Где можно ловить рыбу
За пределами зимовок рыбалка останется разрешенной. Однако рыболовы должны соблюдать правила относительно снастей и количества крючков. Если водоем покрыт льдом, можно пользоваться зимними удочками и жерлицами. При отсутствии льда разрешены поплавочные, донные, нахлыстовые удочки и спиннинги с искусственными или природными приманками.
На одного рыболова разрешено не более семи крючков на всех снастях вместе. Кроме того, с момента замерзания водоемов до вскрытия льда запрещено использовать крючки, у которых расстояние от цевки до кончика жала превышает 10 миллиметров.
О нарушениях правил или случаях браконьерства можно сообщить в Одесский рыбоохранный патруль по телефону (098) 798-47-93.
Зарыбление водоемов Одесской области
В то же время на юге Одесской области продолжается пополнение рыбных запасов. В озеро Ялпуг-Кугурлуй уже выпустили более 1,6 миллиона молодых рыбок. Среди них 1,53 миллиона толстолобов и 84,3 тысячи карпов.
Средний вес одного толстолоба составлял 20,5 грамма, а карпа — 23,4 грамма. До конца года в озера в целом планируется выпустить 2,4 миллиона толстолобов, 500 тысяч карпов и 100 тысяч белых амуров.
Зарыбление финансирует пользователь водных биоресурсов. За ходом работ следят представители рыбоохранного патруля, экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и местных властей.
Как сообщали Новини.LIVE, во время нерестового запрета в Одесской области были пойманы два браконьера. На озере Ялпуг вблизи села Озерное мужчина с помощью электроудочки выловил 27 сазанов весом 52 килограмма, нанеся ущерб на сумму более 100 тысяч гривен. Другого нарушителя обнаружили в Стенцевско-Жебрияновских плавнях вблизи села Приморское. Он с помощью двух лесковых сетей выловил 81 карася, карпа, шесть окуней и линя. Ущерб от второго случая превысил 152 тысячи гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на озере Джаншейском вблизи села Лиман задержали мужчину, который ловил рыбу без разрешения. В ходе проверки обнаружили 13 сетей, с помощью которых он выловил 212 сазанов, пять судаков и 15 окуней. Сумму ущерба оценили в более чем четыре миллиона гривен.