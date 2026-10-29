Риба, яка попалась на крючок. Фото ілюстративне: Юрій Вознюк

Із 1 листопада на Одещині почнуть діяти нові обмеження для рибалок. На окремих ділянках річок та лиманів вилов риби буде повністю заборонений. Водночас на інших водоймах рибалити можна, але з дотриманням певних правил. Порушення встановлених вимог може стати підставою для притягнення до відповідальності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський рибоохоронний патруль.

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Де заборонять риболовлю

З 1 листопада 2026 року в Одеській області запроваджують осінньо-зимову заборону на вилов риби у зимувальних ямах. Обмеження стосуватимуться окремих ділянок Дунаю, Дністра, Хаджибейського лиману та інших водойм регіону.

Зимувальні ями — це глибокі ділянки водойм, де риба збирається на зимівлю. У холодний період вона стає менш активною, тому вилов у таких місцях обмежують, щоб зберегти рибні запаси.

Перелік ділянок, де риболовля буде заборонена, визначило обласне управління Держрибагентства. Обмеження діятимуть до початку нерестової заборони.

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Де можна ловити рибу

За межами зимувальних ям риболовля залишатиметься дозволеною. Однак рибалки повинні дотримуватися правил щодо снастей та кількості гачків. Якщо водойма вкрита льодом, можна користуватися зимовими вудками та жерлицями. За відсутності криги дозволені поплавкові, донні, нахлистові вудки та спінінги зі штучними або природними приманками.

На одного рибалку дозволено не більше семи гачків на всіх знаряддях лову разом. Крім того, від замерзання водойм до скресання криги заборонено використовувати гачки, у яких відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 міліметрів.

Про порушення правил або випадки браконьєрства можна повідомити Одеський рибоохоронний патруль за телефоном (098) 798-47-93.

Зариблення водойм Одещини

Водночас на півдні Одеської області триває поповнення рибних запасів. В озера Ялпуг-Кугурлуй уже випустили понад 1,6 мільйона молодих рибин. Серед них 1,53 мільйона товстолобів та 84,3 тисячі коропів.

Середня вага одного товстолоба становила 20,5 грама, а коропа — 23,4 грама. До кінця року в озера загалом планують випустити 2,4 мільйона товстолобів, 500 тисяч коропів та 100 тисяч білих амурів.

Зариблення фінансує користувач водних біоресурсів. За роботами стежать представники рибоохоронного патруля, екологічної інспекції, Держпродспоживслужби та місцевої влади.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час нерестової заборони на Одещині викрили двох браконьєрів. На озері Ялпуг поблизу села Озерне чоловік за допомогою електровудки виловив 27 сазанів вагою 52 кілограми, завдавши збитків на понад 100 тисяч гривень. Іншого порушника виявили у Стенцівсько-Жебріяновських плавнях поблизу села Приморське. Він двома лісковими сітками виловив 81 карася, коропа, шість окунів і лина. Збитки від другого випадку перевищили 152 тисячі гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в національному природному парку "Тузловські лимани" на озері Джаншейському поблизу села Лиман затримали чоловіка, який ловив рибу без дозволу. Під час перевірки виявили 13 сіток, за допомогою яких він виловив 212 сазанів, п'ять судаків та 15 окунів. Суму збитків оцінили у понад чотири мільйони гривень.