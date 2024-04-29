Над акваторией Черного моря замечены иностранные ВМС — детали миссий

Самолет RC-135V/W Rivet Joint патрулирует около Одесщины. Иллюстративное фото: military.com

Самолеты иностранных Военно-морских сил патрулируют ситуацию в Черном море сейчас, 29 апреля. Так, над акваторией моря и близко с границей Одесчины замечены сразу два самолета ВМС Великобритании.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing C-17А Globemaster III взлетел с британского аэродрома Brize Norton, являющегося крупнейшей базой Королевских ВВС. Он способен производить быструю стратегическую доставку войск и всех видов грузов на основные оперативные базы или непосредственно на передовые базы в районе развертывания конфликта. Кроме того, самолет может выполнять тактические перекидывания и десантирования.

Маршрут Boeing C-17А Globemaster III. Фото: скриншот

Самолет-разведчик около Измаила

Самолет-разведчик RC-135V/W был создан для радио- и радиотехнической разведки. Он используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. Сегодня он взлетел из Греции и обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств над акваторией Черного моря.

Маршрут самолета-разведчика RC-135V/W. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Мы ранее писали, что американская авиация и иностранные разведчики патрулируют ситуацию в Черном море в последнее время более регулярно. Так, над акваторией моря были замечены дроны и самолеты Америки, Великобритании и Турции.

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