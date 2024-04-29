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Над акваторией Черного моря замечены иностранные ВМС — детали миссий

29 апреля 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Над акваторией Черного моря замечены иностранные ВМС — детали миссий
Самолет RC-135V/W Rivet Joint патрулирует около Одесщины. Иллюстративное фото: military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолеты иностранных Военно-морских сил патрулируют ситуацию в Черном море сейчас, 29 апреля. Так, над акваторией моря и близко с границей Одесчины замечены сразу два самолета ВМС Великобритании.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing C-17А Globemaster III взлетел с британского аэродрома Brize Norton, являющегося крупнейшей базой Королевских ВВС. Он способен производить быструю стратегическую доставку войск и всех видов грузов на основные оперативные базы или непосредственно на передовые базы в районе развертывания конфликта. Кроме того, самолет может выполнять тактические перекидывания и десантирования.

Boeing C-17А Globemaster III возле границ Одесской области
Маршрут Boeing C-17А Globemaster III. Фото: скриншот

Самолет-разведчик около Измаила

Самолет-разведчик RC-135V/W был создан для радио- и радиотехнической разведки. Он используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. Сегодня он взлетел из Греции и обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств над акваторией Черного моря.

Самолет-разведчик RC-135V/W у границ Одесской области
Маршрут самолета-разведчика RC-135V/W. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Мы ранее писали, что американская авиация и иностранные разведчики патрулируют ситуацию в Черном море в последнее время более регулярно. Так, над акваторией моря были замечены дроны и самолеты Америки, Великобритании и Турции.

Мы сообщали, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Добавим, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины неделю ждали в "засаде", прежде чем нанести удар.

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война
разведка
ВМС
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