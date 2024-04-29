Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Над акваторією Чорного моря помічені іноземні ВМС — деталі місій arrow

Над акваторією Чорного моря помічені іноземні ВМС — деталі місій

29 квітня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Над акваторією Чорного моря помічені іноземні ВМС — деталі місій
Літак RC-135V/W Rivet Joint патрулює близько Одещини. Ілюстративне фото: military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літаки іноземних Військово-морських сил патрулюють ситуацію у Чорному морі зараз, 29 квітня. Так, над акваторією моря та близько з кордоном Одещини помічені одразу два літаки ВМС Великої Британії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Боїнг Великої Британії 

Boeing C-17А Globemaster III злетів з британського аеродрому Brize Norton, який є найбільшою базою Королівських ВПС. Він здатний здійснювати швидку стратегічну доставку військ та всіх видів вантажів на основні оперативні бази або безпосередньо на передові бази в районі розгортання конфлікту. Окрім цього, літак може виконувати тактичні перекидання та десантування.

Boeing C-17А Globemaster III  біля кордонів Одеської області
Маршрут Boeing C-17А Globemaster III. Фото: скриншот

Літак-розвідувальник близько Ізмаїлу

Літак-розвідувальник RC-135V/W був створений для радіо- та радіотехнічної розвідки. Він використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. Сьогодні він злетів з Греції та забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів над акваторією Чорного моря.

Літак-розвідувальник RC-135V/W біля кордонів Одеської області
Маршрут літака-розвідувальника RC-135V/W. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що американська авіація та іноземні розвідувальники патрулюють ситуацію у Чорному морі останнім частом більш регулярно. Так, над акваторією моря були помічені дрони та літаки Америки, Великої Британії та Туреччини.

Ми повідомляли, що що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. У результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Додамо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці", перш ніж завдати удару.

Одеса
Великобританія
війна
розвідка
ВМС
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри