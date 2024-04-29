Над акваторією Чорного моря помічені іноземні ВМС — деталі місій

Літак RC-135V/W Rivet Joint патрулює близько Одещини. Ілюстративне фото: military.com

Літаки іноземних Військово-морських сил патрулюють ситуацію у Чорному морі зараз, 29 квітня. Так, над акваторією моря та близько з кордоном Одещини помічені одразу два літаки ВМС Великої Британії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Boeing C-17А Globemaster III злетів з британського аеродрому Brize Norton, який є найбільшою базою Королівських ВПС. Він здатний здійснювати швидку стратегічну доставку військ та всіх видів вантажів на основні оперативні бази або безпосередньо на передові бази в районі розгортання конфлікту. Окрім цього, літак може виконувати тактичні перекидання та десантування.

Маршрут Boeing C-17А Globemaster III. Фото: скриншот

Літак-розвідувальник близько Ізмаїлу

Літак-розвідувальник RC-135V/W був створений для радіо- та радіотехнічної розвідки. Він використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. Сьогодні він злетів з Греції та забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів над акваторією Чорного моря.

Маршрут літака-розвідувальника RC-135V/W. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що американська авіація та іноземні розвідувальники патрулюють ситуацію у Чорному морі останнім частом більш регулярно. Так, над акваторією моря були помічені дрони та літаки Америки, Великої Британії та Туреччини.

Ми повідомляли, що що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. У результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Додамо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці", перш ніж завдати удару.