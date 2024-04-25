Розвідка посилилась — одразу декілька літаків НАТО патрулюють зараз над Чорним морем

Над Чорним морем патрулює розвідка НАТО. Ілюстративне фото: АР

Американська авіація та іноземні розвідувальники патрулюють ситуацію у Чорному морі зараз, 25 квітня. Так, над акваторією моря помічені дрони та літаки, які контролюють безпекову ситуацію близько території тимчасово окупованого Криму та у морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE14 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії та веде розвідку над Чорним морем на відстані 120-140 км від узбережжя Криму. Завдання такого безпілотнику полягає у виявленні протиповітряної оборони та збір інформаційних даних про реакцію армії окупантів на бойові виклики.



Американський розвідувальник над Чорним морем. Фото: скриншот

Туреччина спостерігає

Також літак ВМС Туреччини ATR C-72-600TMPA MARTI23 здійснює розвідку над Чорним морем уздовж узбережжя Туреччини. Це — багатоцільовий протичовновий літак. Він призначений для радіоелектронної розвідки, патрулювання водного простору, спостереження та ідентифікації морських надводних суден. Окрім цього, розвідувальник також може проводити ряд пошуково-рятувальних операцій та охорону територіальних вод.



Літак Туреччини над Чорним морем. Фото: скриншот

Винищувач Британії над Чорним морем

Eurofighter Typhoon це один із найсучасніших багатоцільових винищувачів. Літак може здійснювати крейсерський надзвуковий політ без увімкнення режиму форсажу двигунів зі швидкістю 1 600 км/год.



Винищувач Великої Британії над Чорним морем. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що сьогодні, 25 квітня, ракетоносії окупантів спостерігаються лише у водах Середземного моря. Ворог завів корабель, який чергував в акваторії Азовського моря, до пункту базування, проте загроза обстрілів лишається постійно.

Ми повідомляли, що що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Додамо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.