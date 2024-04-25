Розвідка посилилась — одразу декілька літаків НАТО патрулюють зараз над Чорним морем
Американська авіація та іноземні розвідувальники патрулюють ситуацію у Чорному морі зараз, 25 квітня. Так, над акваторією моря помічені дрони та літаки, які контролюють безпекову ситуацію близько території тимчасово окупованого Криму та у морі.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Американська розвідка біля Криму
БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE14 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії та веде розвідку над Чорним морем на відстані 120-140 км від узбережжя Криму. Завдання такого безпілотнику полягає у виявленні протиповітряної оборони та збір інформаційних даних про реакцію армії окупантів на бойові виклики.
Туреччина спостерігає
Також літак ВМС Туреччини ATR C-72-600TMPA MARTI23 здійснює розвідку над Чорним морем уздовж узбережжя Туреччини. Це — багатоцільовий протичовновий літак. Він призначений для радіоелектронної розвідки, патрулювання водного простору, спостереження та ідентифікації морських надводних суден. Окрім цього, розвідувальник також може проводити ряд пошуково-рятувальних операцій та охорону територіальних вод.
Винищувач Британії над Чорним морем
Eurofighter Typhoon це один із найсучасніших багатоцільових винищувачів. Літак може здійснювати крейсерський надзвуковий політ без увімкнення режиму форсажу двигунів зі швидкістю 1 600 км/год.
Більше про ситуацію у Чорному морі
Ми раніше писали, що сьогодні, 25 квітня, ракетоносії окупантів спостерігаються лише у водах Середземного моря. Ворог завів корабель, який чергував в акваторії Азовського моря, до пункту базування, проте загроза обстрілів лишається постійно.
Ми повідомляли, що що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.
Додамо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.
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