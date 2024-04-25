Разведка усилилась — сразу несколько самолетов НАТО сейчас патрулируют над Черным морем

Над Черным морем патрулирует разведка НАТО. Иллюстративное фото: АР

Американская авиация и иностранные разведчики патрулируют ситуацию в Черном море сейчас, 25 апреля. Так, над акваторией моря замечены дроны и самолеты, контролирующие ситуацию с безопасностью около территории временно оккупированного Крыма и в море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar

Читайте также:

Американская разведка возле Крыма

БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE14 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведку над Черным морем в 120-140 км от побережья Крыма. Задача такого беспилотника состоит в выявлении противовоздушной обороны и сборе информационных данных о реакции армии оккупантов на боевые вызовы.

Американский поисковик над Черным морем. Фото: скриншот

Турция наблюдает

Также самолет ВМС Турции ATR C-72-600TMPA MARTI23 производит разведку над Черным морем вдоль побережья Турции. Это — многоцелевой противолодочный самолет. Он предназначен для радиоэлектронной разведки, патрулирования водного пространства, наблюдения и идентификации морских надводных судов. Кроме того, разведчик также может проводить ряд поисково-спасательных операций и охрану территориальных вод.

Самолет Турции над Черным морем. Фото: скриншот

Истребитель Британии над Черным морем

Eurofighter Typhoon – один из самых современных многоцелевых истребителей. Самолет может совершать крейсерский сверхзвуковой полет без включения режима форсажа двигателей со скоростью 1 600 км/ч.

Истребитель Великобритании над Черным морем. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Мы ранее писали, что сегодня, 25 апреля, ракетоносители кафиров наблюдаются только в водах Средиземного моря. Враг завел корабль, дежуривший в акватории Азовского моря, в пункт базирования, однако угроза обстрелов остается постоянно.

Мы сообщали, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Добавим, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины неделю ждали в "засаде" прежде чем нанести удар.