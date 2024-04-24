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Літак НАТО патрулює біля кордону Одеської області — яка мета розвідки

24 квітня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО патрулює біля кордону Одеської області — яка мета розвідки
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon помічений біля південних кордонів Одещини 24 квітня. Фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 квітня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює в повітряному просторі Румунії. Цей американський розвідувальник працює на кордоні з Молдовою та вздовж південних берегів Одеської області та спостерігає за ситуацією у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з 57-ої авіабази ВПС Румунії. З 1999 року час від часу вона використовується ВПС США. У даний момент літак проводить розвідку у повітряному просторі Румунії, неподалік від населених пунктів Рені та Ізмаїл, що на півдні Одещини.

Розвідувальний літак НАТО патрулює близько південних кордонів Одещини
Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 24 квітня, ворог надалі тримає ракетоносії на чергуванні у Середземному морі. У Чорному морі одиниць флоту ворога не спостерігається — вони заведені у пункти базування, проте звідти кораблі все одно можуть запускати ракети у напрямку Одеського регіону, тож загроза обстрілів залишається. 

Також ми повідомляли, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

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