Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Самолет НАТО патрулирует у границы Одесской области — какова цель разведки arrow

Самолет НАТО патрулирует у границы Одесской области — какова цель разведки

24 апреля 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО патрулирует у границы Одесской области — какова цель разведки
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon был замечен у южных границ Одесчины 24 апреля. Фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 24 апреля, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует в воздушном пространстве Румынии. Этот американский разведчик работает на границе с Молдовой и вдоль южных берегов Одесской области и наблюдает ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии. С 1999 года иногда она используется ВВС США. В данный момент самолет проводит разведку в воздушном пространстве Румынии, недалеко от населенных пунктов Рени и Измаил на юге Одесчины.

Разведывательный самолет НАТО патрулирует около южных границ Одесщины
Авиация НАТО патрулирует около границ Одесской области. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что на сегодня, 24 апреля, враг в дальнейшем держит ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. В Черном море единиц флота врага не наблюдается — они заведены в пункты базирования, однако оттуда корабли все равно могут запускать ракеты в направлении Одесского региона, поэтому угроза обстрелов остается.

Также мы сообщали, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

Одесса
разведка
НАТО
самолет
Одесская область
Новости Одессы
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри