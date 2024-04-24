Самолет НАТО патрулирует у границы Одесской области — какова цель разведки

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon был замечен у южных границ Одесчины 24 апреля. Фото: Naval Technology

Сегодня, 24 апреля, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует в воздушном пространстве Румынии. Этот американский разведчик работает на границе с Молдовой и вдоль южных берегов Одесской области и наблюдает ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии. С 1999 года иногда она используется ВВС США. В данный момент самолет проводит разведку в воздушном пространстве Румынии, недалеко от населенных пунктов Рени и Измаил на юге Одесчины.

Авиация НАТО патрулирует около границ Одесской области. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что на сегодня, 24 апреля, враг в дальнейшем держит ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. В Черном море единиц флота врага не наблюдается — они заведены в пункты базирования, однако оттуда корабли все равно могут запускать ракеты в направлении Одесского региона, поэтому угроза обстрелов остается.



Также мы сообщали, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.



Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.