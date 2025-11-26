Видео
Ударил военного при исполнении — как наказал одесский суд

Ударил военного при исполнении — как наказал одесский суд

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 01:36
обновлено: 16:54
Приговор за удар гвардейца в Одессе: мужчину отпустили с испытанием
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе мужчину во время ночного инцидента ударил военнослужащий Нацгвардии. Пострадавший получил легкие травмы, но не имел претензий к обвиняемому. Мужчина признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, однако избежать наказания не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Происшествие произошло вечером возле дома на улице Среднефонтанской. Экипаж Национальной гвардии прибыл на вызов о нарушении порядка. Во время установления личности одного из мужчин на место подошел другой — гражданин Украины, уроженец Молдовы. Он вел себя агрессивно, ругался и не реагировал на требования прекратить действия. Когда военные пытались доставить нарушителя к служебному авто, мужчина умышленно ударил старшего сержанта кулаком в лицо. Гвардеец получил синяк, который судебно-медицинская экспертиза отнесла к легким телесным повреждениям.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и извинился. Потерпевший подтвердил, что не имеет к нему никаких претензий и просил не лишать его свободы. Суд учел отсутствие судимостей, наличие двух детей, работу и положительную характеристику мужчины. По ч.2 ст.345 УК суд назначил ему два года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на один год. В течение этого времени мужчина должен появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который избил товарища. Также мы писали, что житель Одесской области получил приговор за то, что сбежал из армии.

Одесса драка избиение Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
