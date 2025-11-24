Видео
Сбежал из армии на полтора года — на Одесчине засудили военного

Сбежал из армии на полтора года — на Одесчине засудили военного

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 01:51
обновлено: 16:24
Приговор военному из Одесской области за побег со службы во время войны
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд вынес приговор военному, который более полутора лет не возвращался к службе. Мужчина ушел из подразделения еще осенью 2022 года и до лета 2024-го жил обычной жизнью. Несмотря на его раскаяние, суд решил, что в условиях войны такие действия должны иметь реальные последствия.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный сбежал из части

В материалах дела говорится об уроженце села Розквит Березовского района, который служил старшим водителем. Ранее мужчину уже осуждали, тогда он получил условный срок за другие правонарушения.

Вечером 7 ноября 2022 года военный самовольно оставил временную дислокацию подразделения, выполнявшего боевые задачи на юге страны. После этого он исчез из поля зрения командования почти на два года — до 18 июня 2024 года.

Военный имел "зависимость"

В суде мужчина признал вину и рассказал, что якобы потерял сознание во время службы, после чего оказался в одесской больнице. Вместо того чтобы сообщить командованию, он поехал домой и жил там все это время.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что мужчина не состоит на учете у психиатра или нарколога, хотя имеет диагноз "синдром зависимости от алкоголя". Ранее тяжких преступлений не совершал, а свое самовольное оставление части объяснял состоянием здоровья.

Какой приговор получил военный

Суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении службы более чем на трое суток в условиях военного положения. Приговор — 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе апелляционный суд пересмотрел приговор мужчине, который распространял данные о местах и датах работы мобильных групп ТЦК. Также мы писали, что взрыв на территории Пересыпского ТЦК в Одессе не был терактом.

Одесская область военные Новости Одессы наказание СОЧ судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
