Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Утік з армії на півтора року — на Одещині засудили військового

Утік з армії на півтора року — на Одещині засудили військового

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 01:51
Оновлено: 16:24
Вирок військовому з Одещини за втечу зі служби під час війни
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд виніс вирок військовому, який понад півтора року не повертався до служби. Чоловік пішов із підрозділу ще восени 2022 року й до літа 2024-го жив звичайним життям. Попри його каяття, суд вирішив, що в умовах війни такі дії повинні мати реальні наслідки. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий втік з частини

В матеріалах справи мовиться про уродженця села Розквіт Березівського району, який служив старшим водієм. Раніше чоловіка вже засуджували, тоді він отримав умовний строк за інші правопорушення.

Увечері 7 листопада 2022 року військовий самовільно залишив тимчасову дислокацію підрозділу, що виконував бойові завдання на півдні країни. Після цього він зник із поля зору командування майже на два роки — до 18 червня 2024 року.

Військовий мав "залежність"

У суді чоловік визнав провину й розповів, що нібито втратив свідомість під час служби, після чого опинився в одеській лікарні. Замість того щоб повідомити командування, він поїхав додому та жив там увесь цей час. 

Під час розгляду справи з’ясувалося, що чоловік не перебуває на обліку в психіатра або нарколога, хоча має діагноз "синдром залежності від алкоголю". Раніше тяжких злочинів не вчиняв, а своє самовільне залишення частини пояснював станом здоров’я.

Який вирок отримав військовий

Суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні служби більш ніж на три доби в умовах воєнного стану. Вирок — 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі апеляційний суд переглянув вирок чоловікові, який поширював дані про місця та дати роботи мобільних груп ТЦК. Також ми писали, що вибух на території Пересипського ТЦК в Одесі не був терактом.

Одеська область військові Новини Одеси покарання СЗЧ судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації