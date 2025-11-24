Вирок військовому з Одещини за втечу зі служби під час війни

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд виніс вирок військовому, який понад півтора року не повертався до служби. Чоловік пішов із підрозділу ще восени 2022 року й до літа 2024-го жив звичайним життям. Попри його каяття, суд вирішив, що в умовах війни такі дії повинні мати реальні наслідки.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий втік з частини

В матеріалах справи мовиться про уродженця села Розквіт Березівського району, який служив старшим водієм. Раніше чоловіка вже засуджували, тоді він отримав умовний строк за інші правопорушення.

Увечері 7 листопада 2022 року військовий самовільно залишив тимчасову дислокацію підрозділу, що виконував бойові завдання на півдні країни. Після цього він зник із поля зору командування майже на два роки — до 18 червня 2024 року.

Військовий мав "залежність"

У суді чоловік визнав провину й розповів, що нібито втратив свідомість під час служби, після чого опинився в одеській лікарні. Замість того щоб повідомити командування, він поїхав додому та жив там увесь цей час.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що чоловік не перебуває на обліку в психіатра або нарколога, хоча має діагноз "синдром залежності від алкоголю". Раніше тяжких злочинів не вчиняв, а своє самовільне залишення частини пояснював станом здоров’я.

Який вирок отримав військовий

Суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні служби більш ніж на три доби в умовах воєнного стану. Вирок — 5 років позбавлення волі.

