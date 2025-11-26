Вирок за удар гвардійця в Одесі: чоловіка відпустили з випробуванням

Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі чоловіка під час нічного інциденту вдарив військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий отримав легкі травми, але не мав претензій до обвинуваченого. Чоловік визнав провину. Суд врахував пом’якшувальні обставини, однак уникнути покарання не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Подія сталася ввечері біля будинку на вулиці Середньофонтанській. Екіпаж Національної гвардії прибув на виклик про порушення порядку. Під час встановлення особи одного з чоловіків на місце підійшов інший — громадянин України, уродженець Молдови. Він поводився агресивно, лаявся та не реагував на вимоги припинити дії. Коли військові намагалися доставити порушника до службового авто, чоловік умисно вдарив старшого сержанта кулаком в обличчя. Гвардієць отримав синець, який судово-медична експертиза віднесла до легких тілесних ушкоджень.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та вибачився. Потерпілий підтвердив, що не має до нього жодних претензій і просив не позбавляти його волі. Суд врахував відсутність судимостей, наявність двох дітей, роботу та позитивну характеристику чоловіка. За ч.2 ст.345 ККУ суд призначив йому два роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. Протягом цього часу чоловік має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасовано.

