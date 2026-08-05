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Главная Одесса Нарушение комендантского часа в Одессе: подробности проверки

Нарушение комендантского часа в Одессе: подробности проверки

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 19:47
Комендантский час в Одессе: почему нет статистики
Одесса во время комендантского часа. Фото: Новини.LIVЕ

В Одессе по-прежнему действует комендантский час. За его соблюдением следят соответствующие службы. В то же время вопрос ответственности за пребывание на улице в запретное время имеет свои особенности.

Журналисты Новини.LIVE обратились в Военную службу правопорядка, чтобы выяснить, как на самом деле контролируется соблюдение ограничений в Одессе и области.

Данных нет

В документе указано, что в Одесской области и Одессе комендантский час вводился соответствующими распоряжениями главы Одесской областной военной администрации в 2022 и 2023 годах, а также совместным приказом оперативно-тактической группировки "Дунай" и ОВА от 30 января 2024 года.

В то же время действующее законодательство не определяет отдельный состав административного или иного правонарушения исключительно по факту нахождения человека на улице или в другом общественном месте во время комендантского часа.

Если в ходе проверки в действиях человека обнаруживаются признаки другого правонарушения, ответственность может наступать уже за него.

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Ответ на запрос журналистов. Фото: Новини.LIVE

Кто осуществляет контроль

Контроль за соблюдением комендантского часа осуществляют патрули, в состав которых входят полицейские, военнослужащие Военной службы правопорядка и Национальной гвардии Украины.

При этом Военная служба правопорядка, согласно закону, обеспечивает соблюдение комендантского часа в гарнизонах только в отношении военнослужащих.

"Южное территориальное управление Военной службы правопорядка не ведет учет фактов нарушения комендантского часа, лиц, проверенных в связи с возможным нарушением, и примененных мер реагирования", — говорится в ответе.

Комендантська година в Одесі
Учет фактов нарушений. Фото: Новини.LIVE

В связи с этим у службы нет отдельной статистики именно по Одессе и другим населенным пунктам Одесской области за 2022–2026 годы.

Как сообщали Новини.LIVE, с 2022 года в Украине действует комендантский час, который предусматривает ограничение передвижения людей в определённое время. В настоящее время в Одессе и Одесской области он действует с 00:00 до 05:00. Также определены силы, контролирующие соблюдение режима, и полномочия патрулей во время проверок.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Одессе предлагали изменить время начала комендантского часа. Речь шла о переносе ограничений на 01:00. Это хотели сделать из-за проблем с транспортом после повреждения критически важной инфраструктуры и сложности добраться домой вовремя.

Одесса комендантский час Одесская область
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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