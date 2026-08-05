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Головна Одеса Порушення комендантської години в Одесі: деталі перевірки

Порушення комендантської години в Одесі: деталі перевірки

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 19:47
Комендантська година в Одесі: чому немає статистики
Одеса під час комендантської години. Фото: Новини.LIVЕ

В Одесі продовжує діяти комендантська година. Її дотримання контролюють відповідні служби. Водночас питання відповідальності за перебування на вулиці у заборонений час має свої особливості.

Журналісти Новини.LIVE звернулися до Військової служби правопорядку, щоб з'ясувати, як насправді контролюють дотримання обмежень в Одесі та області.

Даних немає

У документі зазначено, що в Одеській області та Одесі комендантська година запроваджувалася відповідними розпорядженнями голови Одеської обласної військової адміністрації у 2022 та 2023 роках, а також спільним наказом оперативно-тактичного угруповання "Дунай" і ОВА від 30 січня 2024 року.

Водночас чинне законодавство не визначає окремий склад адміністративного чи іншого правопорушення лише за факт перебування людини на вулиці або в іншому громадському місці під час комендантської години.

Якщо під час перевірки в діях людини виявляють ознаки іншого правопорушення, відповідальність може наставати вже за нього.

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Комендантська година в Одесі
Відповідь на запит журналістів. Фото: Новини.LIVE

Хто контролює

Контроль за дотриманням комендантської години здійснюють патрулі, до складу яких входять поліцейські, військовослужбовці Військової служби правопорядку та Національної гвардії України.

При цьому Військова служба правопорядку, згідно із законом, забезпечує дотримання комендантської години в гарнізонах лише щодо військовослужбовців.

"Південне територіальне управління Військової служби правопорядку не здійснює облік фактів порушення комендантської години, осіб, перевірених у зв'язку з можливим порушенням, та застосованих заходів реагування", — йдеться у відповіді.

Комендантська година в Одесі
Облік фактів порушення. Фото: Новини.LIVE

Через це окремої статистики саме щодо Одеси та інших населених пунктів Одеської області за 2022–2026 роки у служби немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 2022 року в Україні діє комендантська година, яка передбачає обмеження пересування людей у визначений час. Наразі в Одесі та Одеській області вона триває з 00:00 до 05:00. Також визначені сили, які контролюють дотримання режиму, та повноваження патрулів під час перевірок.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі пропонували змінити час початку комендантської години. Йшлося про зсув обмежень до 01:00. Це хотіли зробити через проблеми з транспортом після пошкодження критичної інфраструктури та складність дістатися додому вчасно.

Одеса комендантська година Одеська область
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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