Комендантська година в Одесі: правила та повноваження поліції

Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVЕ

З 2022 року в Україні діє комендантська година, яка передбачає обмеження пересування людей у визначений час. Наразі в Одесі та Одеській області вона триває з 00:00 до 05:00. Також визначені сили, які контролюють дотримання режиму, та повноваження патрулів під час перевірок.

Про це на запит журналістів Новини.LIVE повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Дія комендантської години

Відповідно до відповіді ГУНП в Одеській області, комендантська година регулюється Законом України "Про правовий режим воєнного стану", а також Порядком здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан.

Також поліцейські посилаються на постанову Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року №573. Окремо зазначений спільний наказ оперативно-тактичного угруповання "Дунай" та Одеської обласної військової адміністрації від 30 січня 2024 року №46/3.

Саме цими документами на території Одеської області запроваджено комендантську годину. Вона триває з 00:00 до 05:00.

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Дія комендантської години. Фото: Новини.LIVE

Яке покарання

У поліції зазначили, що на законодавчому рівні наразі не визначено прямої відповідальності саме за порушення комендантської години. Водночас це не означає, що патрулі не можуть реагувати на людей, які перебувають на вулиці в заборонені години. В цей час патрулі мають низку повноважень, передбачених чинним законодавством.

Покарання за порушення. Фото: Новини.LIVE

Що можуть патрулі

Згідно з відповіддю поліції, патрулі можуть затримувати та доставляти до органів або підрозділів Національної поліції людей, які вчинили або вчиняють правопорушення. Також правоохоронці можуть перевіряти документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус. У іноземців та осіб без громадянства можуть перевіряти документи, що підтверджують законність перебування в Україні.

За відсутності необхідних документів людину можуть затримати та доставити до поліції для встановлення особи. За потреби патрулі також мають право оглядати речі, транспорт, багаж і вантажі, які перевозять.

Крім того, патрулі можуть вилучати предмети, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення, та передавати їх поліції.

Ще одне повноваження — тимчасово обмежувати або забороняти перебування чи пересування людей на вулицях, дорогах та окремих ділянках місцевості. Це стосується і руху транспортних засобів, зокрема іноземних, консульських установ та представництв міжнародних організацій.

За необхідності правоохоронці можуть виводити людей із певних ділянок та об'єктів, а також евакуйовувати транспорт.

Доступ до приміщень

Під час припинення кримінального правопорушення або переслідування людей, яких підозрюють у скоєнні злочину, патрулі можуть входити на територію та до приміщень підприємств, установ і організацій. Також це стосується житлових та інших приміщень і земельних ділянок, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю або здоров'ю людей.

Окрім цього, патрулі можуть використовувати службові засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать громадянам, підприємствам, установам і організаціям, за їхньою згодою. Це дозволено, зокрема, для запобігання кримінальним правопорушенням, переслідування та затримання підозрюваних, доставки до лікарень людей, які потребують медичної допомоги, або проїзду до місця злочину.

У межах законодавства патрулі також можуть застосовувати заходи фізичного впливу, зброю та спеціальні засоби.

Хто контролює

У ГУНП в Одеській області пояснили, що контроль за дотриманням комендантської години та спеціального режиму світломаскування здійснюють патрулі, які підпорядковуються коменданту. Водночас під час дії особливого режиму до контролю можуть залучатися представники різних силових структур. Йдеться про працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, Військової служби правопорядку, а також за необхідності — представників інших сил оборони, визначених комендантом.

Поліція також посилається на порядок, затверджений постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року №1455. За цими правилами особовий склад Держспецтрансслужби, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ та Управління державної охорони, переданий у підпорядкування коменданту, продовжує виконувати свої завдання відповідно до призначення та специфіки діяльності. Координація та контроль за несенням служби патрулями покладаються на коменданта, якому ці патрулі підпорядковані.

Хто контролює дотримання. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі пропонували змінити час початку комендантської години. Йшлося про зсув обмежень до 01:00. Це хотіли зробити через проблеми з транспортом після пошкодження критичної інфраструктури та складність дістатися додому вчасно.

Також Новини.LIVE писали, що правоохоронець в Одесі вимагав гроші з водіїв, які їздили у комендантську годину. Однак ділка піймали на гарячому та затримали, йому загрожує тюремне ув'язнення.