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Главная Одесса Комендантский час в Одессе: штрафы за нарушение требований

Комендантский час в Одессе: штрафы за нарушение требований

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 17:01
Комендантский час в Одессе: правила и полномочия полиции
Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVЕ

С 2022 года в Украине действует комендантский час, который предусматривает ограничение передвижения людей в определённое время. В настоящее время в Одессе и Одесской области он действует с 00:00 до 05:00. Также определены силы, контролирующие соблюдение режима, и полномочия патрулей во время проверок.

Об этом в ответ на запрос журналистов Новини.LIVE сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Действие комендантского часа

Согласно ответу ГУНП в Одесской области, комендантский час регулируется Законом Украины "О правовом режиме военного положения", а также Порядком осуществления мер во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение.

Также полицейские ссылаются на постановление Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 года № 573. Отдельно указан совместный приказ оперативно-тактической группировки "Дунай" и Одесской областной военной администрации от 30 января 2024 года № 46/3.

Именно этими документами на территории Одесской области введен комендантский час. Он действует с 00:00 до 05:00.

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Действие комендантского часа. Фото: Новини.LIVE

Какое наказание

В полиции отметили, что на законодательном уровне пока не определена прямая ответственность именно за нарушение комендантского часа. В то же время это не означает, что патрули не могут реагировать на людей, находящихся на улице в запрещенные часы. В это время патрули обладают рядом полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Комендантська година в Одесі
Наказание за нарушение. Фото: Новини.LIVE

Что могут делать патрули

Согласно ответу полиции, патрули могут задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции людей, совершивших или совершающих правонарушения. Также правоохранители могут проверять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или особый статус. У иностранцев и лиц без гражданства могут проверять документы, подтверждающие законность пребывания в Украине.

При отсутствии необходимых документов человека могут задержать и доставить в полицию для установления личности. При необходимости патрули также имеют право осматривать вещи, транспорт, багаж и перевозимые грузы.

Кроме того, патрули могут изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения, и передавать их в полицию.

Еще одно полномочие — временно ограничивать или запрещать пребывание или передвижение людей на улицах, дорогах и отдельных участках местности. Это касается и движения транспортных средств, в частности иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций.

При необходимости правоохранители могут выводить людей из определенных участков и объектов, а также эвакуировать транспорт.

Доступ в помещения

При пресечении уголовного правонарушения или преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления, патрули могут входить на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций. Это также касается жилых и других помещений и земельных участков, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.

Кроме того, патрули могут использовать служебные средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, с их согласия. Это разрешено, в частности, для предотвращения уголовных правонарушений, преследования и задержания подозреваемых, доставки в больницы людей, нуждающихся в медицинской помощи, или проезда к месту преступления.

В рамках законодательства патрули также могут применять меры физического воздействия, оружие и специальные средства.

Кто осуществляет контроль

В ГУНП в Одесской области пояснили, что контроль за соблюдением комендантского часа и специального режима светомаскировки осуществляют патрули, подчиняющиеся коменданту. В то же время во время действия особого режима к контролю могут привлекаться представители различных силовых структур. Речь идет о сотрудниках полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка, а также, при необходимости, — представителях других сил обороны, определенных комендантом.

Полиция также ссылается на порядок, утвержденный постановлением Кабмина от 29 декабря 2021 года № 1455. Согласно этим правилам личный состав Госспецтрансслужбы, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, СБУ и Управления государственной охраны, переданный в подчинение коменданту, продолжает выполнять свои задачи в соответствии с назначением и спецификой деятельности. Координация и контроль за несением службы патрулями возлагаются на коменданта, которому эти патрули подчинены.

Комендантська година в Одесі
Кто контролирует соблюдение. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предлагали изменить время начала комендантского часа. Речь шла о переносе ограничений на 01:00. Это хотели сделать из-за проблем с транспортом после повреждения критической инфраструктуры и сложности добраться домой вовремя.

Также Новини.LIVE писали, что сотрудник правоохранительных органов в Одессе вымогал деньги у водителей, которые ездили во время комендантского часа. Однако мошенника поймали с поличным и задержали, ему грозит тюремное заключение.

Одесса комендантский час наказание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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