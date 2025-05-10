Имущественный комплекс НБУ в Одессе снова не продан

Имущественный комплекс Нацбанка, который продают в Одессе. Фото: setam.net

Национальный банк Украины в очередной раз не смог продать имущественный комплекс в промышленной зоне Одессы. Аукцион, который должен был состояться 7 мая, сорвался из-за отсутствия желающих принять в нем участие. Это уже третья попытка реализовать объект, площадью более 25 тысяч квадратных метров.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Комплекс НБУ в Одессе не продали

Комплекс расположен на улице 19-й километр Старокиевской дороги, 34, что примерно в 16 км от центра Одессы. В него входят десятки нежилых объектов: главный корпус, административные помещения, склады, железнодорожный путь, столярный цех, автоплатформы, электроцех, торговый павильон, автомойка, блок-заправка и другие здания.

Имущественный комплекс Нацбанка, который продают в Одессе. Фото: Prozorro.Sale

Здание, которое входит в комплекс. Фото: Prozorro.Sale

Начальная стоимость лота составляла более 92,6 миллиона гривен. Хотя организаторы отметили в объявлении, что объект выставляется впервые, по факту это уже третья попытка продать комплекс. Предыдущие торги планировали провести 5 декабря 2024 года и 14 февраля 2025 года, но они также не состоялись из-за нулевой активности.

Комплекс, который продают в Одессе. Фото: google.maps

Пока непонятно, будет ли объявлена новая дата торгов, однако опыт прошлых попыток свидетельствует: найти покупателя для такого большого комплекса в Одессе — непростая задача.

Напомним, Антимонопольный комитет оштрафовал АО "Одесский припортовый завод" на более чем полмиллиона гривен. Также мы писали, что Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой проведет масштабную реконструкцию своего общежития на Старопортофранковской.