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Главная Одесса Одесчину более трех часов атаковали дроны: есть разрушения

Одесчину более трех часов атаковали дроны: есть разрушения

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 09:42
Атака на Одесчину в ночь на 15 августа: последствия ударов
Пожар после попадания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В ночь на 15 августа Белгород-Днестровский в Одесской области более трех часов подвергался атаке российских беспилотников. В результате ударов была разрушена обувная фабрика и повреждено административное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Пожежа на підприємстві
Пожар на обувной фабрике. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Разрушенная обувная фабрика

По данным ГСЧС, в результате ударов беспилотников в Белгород-Днестровском районе разрушено здание обувной фабрики. В то же время глава ОВА Олег Кипер уточнил, что после попаданий на территории предприятия загорелись столовая и котельная, а также загорелся легковой автомобиль. Взрывной волной и обломками повреждены остекление и фасад административного здания.

"Повреждены склады и столовая. Также произошли возгорания на территории неработающего предприятия и заброшенного частного жилого дома. Спасатели на данный момент ликвидировали все пожары", — написал Олег Кипер.

Знищений автомобіль
Автомобиль, сгоревший в результате атаки. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Еще один пожар возник по другому адресу. Там загорелись заброшенный частный жилой дом и сухая трава рядом с ним. К ликвидации последствий ночных ударов ГСЧС привлекло 15 спасателей и пять единиц техники. По предварительной информации, люди в результате атаки не пострадали.

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Последствия попадания российского дрона. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Атаки на Белгород-Днестровский: что известно

Ранее Новини.LIVE сообщали, что только 4 августа ударные беспилотники атаковали частный сектор города Белгород-Днестровского. Один жилой дом был разрушен, ещё 15 получили повреждения.

Также Новини.LIVE писали, что одной из самых разрушительных атак на город стал удар 23 июня 2025 года. Тогда российские войска выпустили по Белгороду-Днестровскому две баллистические ракеты. Одной из целей был местный лицей, в котором на момент обстрела находились 18 человек. Здание учебного заведения подверглось масштабным разрушениям. В результате этого удара погибли трое сотрудников лицея, еще 14 человек получили травмы, среди них двое подростков.

Рятувальники гасять пожежу
Спасатели на месте попадания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

За день до этого, 22 июня 2025 года, Белгород-Днестровский также пережил ночную атаку беспилотников. Тогда россияне с помощью дронов повредили медицинские и жилые объекты, а станция скорой помощи была уничтожена. Еще одна масштабная атака произошла 12 мая 2025 года. Российские беспилотники повредили частные жилые дома, административное здание, пожарную часть и два учебных заведения. Один человек получил ранения.

Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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