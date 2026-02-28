Киевщина передала Одессе вторую партию автобусов

Социальные автобусы, прибывшие в Одессу. Фото: ОМР

Одесса получила еще несколько автобусов от громад Киевской области. Это уже вторая партия помощи. Транспорт временно усилит перевозку пассажиров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Социальные автобусы для Одессы

Известно, что автобусы доставила "Укрзализныця". Это уже вторая волна помощи в рамках межрегиональной гуманитарной поддержки Киевской области. На этот раз транспорт для временного использования предоставили Белоцерковская, Кожанская, Иванковская и Вишневская общины.

Передача организована при координации Киевской областной военной администрации. Вместе с предварительной поставкой автобусный парк Одессы пополнился 12 машинами.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что помощь из других регионов позволяет удерживать работу общественного транспорта даже в условиях энергетических ограничений.

"Из-за перебоев с электроснабжением и вынужденной остановки городского электротранспорта эти автобусы дополнят парк социальных маршрутов и помогут обеспечить стабильную перевозку одесситов", — отметил Лысак.

В настоящее время автобусы проходят подготовку и в ближайшее время выйдут на линии.

Ситуация с электротранспортом в Одессе

В середине декабря 2025 года из-за дефицита питания после ударов РФ по энергетической инфраструктуре в городе полностью остановились трамваи и троллейбусы.

Чтобы обеспечить горожанам возможность передвижения, мэрия совместно с партнерами запустила бесплатные социальные автобусы. Транспорт передали громады из разных регионов Украины в рамках проекта "Плечом к плечу" — в частности из Львова, Кропивницкого, Николаева, Житомира и Мариуполя, Киева. Маршруты соединяют спальные районы с центром и вокзалом: в час пик интервал движения составляет 8-15 минут, днем — до 25-30 минут.

Напомним, по словам первого заместителя одесского городского головы Александра Филатова, ранее озвученная дата запуска электротранспорта после 20 февраля уже не актуальна. Из-за последних обстрелов энергетики вынуждены были перенести запуск примерно на месяц.

Также мы писали, что Одесса уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывается План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. План предполагает использование когенерационных установок, генераторов, солнечных электростанций и других альтернативных решений.