Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса пополнила автопарк автобусов — откуда прибыла помощь

Одесса пополнила автопарк автобусов — откуда прибыла помощь

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 15:45
Киевщина передала Одессе вторую партию автобусов
Социальные автобусы, прибывшие в Одессу. Фото: ОМР

Одесса получила еще несколько автобусов от громад Киевской области. Это уже вторая партия помощи. Транспорт временно усилит перевозку пассажиров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Реклама
Читайте также:

Социальные автобусы для Одессы

Известно, что автобусы доставила "Укрзализныця". Это уже вторая волна помощи в рамках межрегиональной гуманитарной поддержки Киевской области. На этот раз транспорт для временного использования предоставили Белоцерковская, Кожанская, Иванковская и Вишневская общины.

Передача организована при координации Киевской областной военной администрации. Вместе с предварительной поставкой автобусный парк Одессы пополнился 12 машинами.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что помощь из других регионов позволяет удерживать работу общественного транспорта даже в условиях энергетических ограничений.

"Из-за перебоев с электроснабжением и вынужденной остановки городского электротранспорта эти автобусы дополнят парк социальных маршрутов и помогут обеспечить стабильную перевозку одесситов", — отметил Лысак.

В настоящее время автобусы проходят подготовку и в ближайшее время выйдут на линии.

Ситуация с электротранспортом в Одессе

В середине декабря 2025 года из-за дефицита питания после ударов РФ по энергетической инфраструктуре в городе полностью остановились трамваи и троллейбусы.

Чтобы обеспечить горожанам возможность передвижения, мэрия совместно с партнерами запустила бесплатные социальные автобусы. Транспорт передали громады из разных регионов Украины в рамках проекта "Плечом к плечу" — в частности из Львова, Кропивницкого, Николаева, Житомира и Мариуполя, Киева. Маршруты соединяют спальные районы с центром и вокзалом: в час пик интервал движения составляет 8-15 минут, днем — до 25-30 минут.

Напомним, по словам первого заместителя одесского городского головы Александра Филатова, ранее озвученная дата запуска электротранспорта после 20 февраля уже не актуальна. Из-за последних обстрелов энергетики вынуждены были перенести запуск примерно на месяц.

Также мы писали, что Одесса уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывается План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. План предполагает использование когенерационных установок, генераторов, солнечных электростанций и других альтернативных решений.

Одесса электроэнергия Новости Одессы автобусы трамвай троллейбусы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации