Расписание автобусов в Одессе 28.02.2026

Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе обнародовали обновленный график движения социальных автобусов на субботу, 28 февраля. Они временно заменяют трамваи и троллейбусы, которые не работают с декабря.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Расписание движения социальных автобусов в Одессе

По их данным, сегодня движение социального транспорта сокращено. Кроме того, в воскресенье, 1 марта, автобусы будут проходить технический осмотр, а водители имеют выходной.

Расписание на 28 февраля:

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады".

От Железнодорожного вокзала (пл. Старосинная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50

От ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная".

Из Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

От Дегтярной: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная".

С Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

От Дегтярной: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 (трамвай дублируется автобусом) "Аркадия – Железнодорожный вокзал".

Из Аркадии: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

С вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 "Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал".

От Застава I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30

От Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

От Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25

От вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 "ул. Инглези — ул. Ришельевская"

От Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30

От Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30

Что с электротранспортом в Одессе

Отметим, в середине декабря 2025 года в городе остановились все трамваи и троллейбусы — электротранспорт не работает из-за отсутствия питания после атак РФ по энергетике. Пока ситуация с электричеством не стабилизируется, вернуть контактный транспорт к работе невозможно.

Чтобы не оставить город без транспорта, мэрия вместе с партнерами запустила социальные автобусные маршруты. Их проезд бесплатный для всех жителей. Автобусы предоставили общины из других регионов Украины в рамках проекта "Плечом к плечу": из Львова, Кропивницкого, Николаева, Житомира, Мариуполя и других.

Сеть социальных автобусов работает так, чтобы соединить жилые районы с центром и вокзалом. В часы пик интервал движения составляет примерно 8-15 минут, а днем до 25-30 минут.

Напомним, по словам первого заместителя одесского городского головы Александра Филатова, ранее озвученная дата запуска электротранспорта в Одессе после 20 февраля уже не актуальна. Из-за последних обстрелов энергетики вынуждены были перенести запуск примерно на месяц. До этого времени приоритетом остаются восстановление жилого сектора и объектов критической инфраструктуры.

Также мы писали, что после остановки трамваев и троллейбусов в Одессе студенты оказались перед выбором: либо платить больше за транспорт, либо искать альтернативы. Самым простым вариантом остаются маршрутки. Они курсируют почти по всему городу и дублируют большинство направлений электротранспорта.