Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса без электротранспорта — расписание автобусов на субботу

Одесса без электротранспорта — расписание автобусов на субботу

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 09:38
Расписание автобусов в Одессе 28.02.2026
Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе обнародовали обновленный график движения социальных автобусов на субботу, 28 февраля. Они временно заменяют трамваи и троллейбусы, которые не работают с декабря. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама
Читайте также:

Расписание движения социальных автобусов в Одессе

По их данным, сегодня движение социального транспорта сокращено. Кроме того, в воскресенье, 1 марта, автобусы будут проходить технический осмотр, а водители имеют выходной.

Расписание на 28 февраля:

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады".

  • От Железнодорожного вокзала (пл. Старосинная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50
  • От ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная".

  • Из Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15
  • От Дегтярной: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная".

  • С Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00
  • От Дегтярной: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 (трамвай дублируется автобусом) "Аркадия – Железнодорожный вокзал".

  • Из Аркадии: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
  • С вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 "Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал".

  • От Застава I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30
  • От Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

  • От Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25
  • От вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 "ул. Инглези — ул. Ришельевская"

  • От Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30
  • От Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30

Что с электротранспортом в Одессе

Отметим, в середине декабря 2025 года в городе остановились все трамваи и троллейбусы — электротранспорт не работает из-за отсутствия питания после атак РФ по энергетике. Пока ситуация с электричеством не стабилизируется, вернуть контактный транспорт к работе невозможно.

Чтобы не оставить город без транспорта, мэрия вместе с партнерами запустила социальные автобусные маршруты. Их проезд бесплатный для всех жителей. Автобусы предоставили общины из других регионов Украины в рамках проекта "Плечом к плечу": из Львова, Кропивницкого, Николаева, Житомира, Мариуполя и других. 

Сеть социальных автобусов работает так, чтобы соединить жилые районы с центром и вокзалом. В часы пик интервал движения составляет примерно 8-15 минут, а днем до 25-30 минут. 

Напомним, по словам первого заместителя одесского городского головы Александра Филатова, ранее озвученная дата запуска электротранспорта в Одессе после 20 февраля уже не актуальна. Из-за последних обстрелов энергетики вынуждены были перенести запуск примерно на месяц. До этого времени приоритетом остаются восстановление жилого сектора и объектов критической инфраструктуры.

Также мы писали, что после остановки трамваев и троллейбусов в Одессе студенты оказались перед выбором: либо платить больше за транспорт, либо искать альтернативы. Самым простым вариантом остаются маршрутки. Они курсируют почти по всему городу и дублируют большинство направлений электротранспорта.

Одесса поездки электроэнергия Одесская область Новости Одессы автобусы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации