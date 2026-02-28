Розклад соціальних автобусів Одеса 28 лютого

Соціальні автобуси в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі вже більше двох місяців не курсує електротранспорт через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури. На сьогодні, 28 лютого, у міськраді опублікували змінений розклад руху за всіма напрямками.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Реклама

Читайте також:

Розклад руху соціальних автобусів в Одесі

За їхніми даними, сьогодні рух соціального транспорту скорочено. Крім того, у неділю, 1 березня, автобуси проходитимуть технічний огляд, а водії мають вихідний.

Розклад на 28 лютого:

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади".

Від Залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50

Від вул. 28-ї бригади: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна".

З Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

Від Дігтярної: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "вул. Тираспольське шосе — вул. Дігтярна".

З Тираспольського шосе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

Від Дігтярної: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 (трамвай дублюється автобусом) "Аркадія – Залізничний вокзал".

З Аркадії: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

З Вокзалу (Привокзальна площа): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 "Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал".

Від Рабіна: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Від Вокзалу (пл. Старосінна): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №15 "пл. Тираспольська — Слобідський ринок".

Від пл. Тираспольська: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Від Слобідського ринку: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №17 "Куликове поле — 14 ст. Великого Фонтану"

Від Куликового поля: 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45

Від 14 ст. Великого Фонтану: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20

Маршрут №26 "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал"

Від Архітекторської: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30

Від Вокзалу (пл. Старосінна): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15

Маршрут №27 "вул. Архітекторська — просп. Свободи"

Від Архітекторської: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Від просп. Свободи: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №3 (тролейбус дублюється автобусом) "ст. Застава І — Парк Шевченка"

Від Застави І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30

Від Парку Шевченка: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

Від Суперфосфатного заводу: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25

Від Вокзалу (Привокзальна площа): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська"

Від Інглезі: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30

Від Рішельєвської: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30

Що з електротранспортом в Одесі

Зазначимо, у середині грудня 2025 року у місті зупинилися всі трамваї й тролейбуси — електротранспорт не працює через брак живлення після атак РФ по енергетиці. Поки ситуація з електрикою не стабілізується, повернути контактний транспорт до роботи неможливо.

Щоб не залишити місто без пересування, мерія разом з партнерами запустила соціальні маршрути автобусів. Їхній проїзд безкоштовний для всіх жителів. Автобуси надали громади з інших регіонів України в межах проєкту "Пліч-о-пліч": від Львова, Кропивницького, Миколаєва, Житомира, Маріуполя та інших.

Мережа соціальних автобусів працює так, щоб з’єднати житлові райони з центром і вокзалом. У години пік інтервал руху становить приблизно 8-15 хвилин, а вдень до 25-30 хвилин.

Нагадаємо, за словами першого заступника одеського міського голови Олександра Філатова, раніше озвучена дата запуску електротранспорту в Одесі після 20 лютого вже не актуальна. Через останні обстріли енергетики змушені були перенести запуск приблизно на місяць. До цього часу пріоритетом залишаються заживлення житлового сектору та об’єктів критичної інфраструктури.

Також ми писали, що після зупинки трамваїв і тролейбусів в Одесі студенти опинилися перед вибором: або платити більше за транспорт, або шукати альтернативи. Найпростішим варіантом залишаються маршрутки. Вони курсують майже по всьому місту і дублюють більшість напрямків електротранспорту.