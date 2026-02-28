Відео
Головна Одеса Одеса отримала другу партію автобусів від Київщини — скільки штук

Одеса отримала другу партію автобусів від Київщини — скільки штук

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 15:45
Друга партія автобусів для Одеси від Київщини
Соціальні автобуси, які прибули до Одеси. Фото: ОМР

До Одеси прибула друга партія автобусів від громад Київщини. Їх залучать до роботи на соціальних маршрутах через проблеми з електропостачанням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Соціальні автобуси для Одеси

Відомо, що автобуси доставила "Укрзалізниця". Це вже друга хвиля допомоги в межах міжрегіональної гуманітарної підтримки від Київської області. Цього разу транспорт для тимчасового використання надали Білоцерківська, Кожанська, Іванківська та Вишнівська громади.

Передачу організували за координації Київської обласної військової адміністрації. Разом із попередньою поставкою автобусний парк Одеси поповнився на 12 машин.

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак наголосив, що допомога з інших регіонів дозволяє втримувати роботу громадського транспорту навіть в умовах енергетичних обмежень.

"Через перебої з електропостачанням та вимушену зупинку міського електротранспорту ці автобуси доповнять парк соціальних маршрутів і допоможуть забезпечити стабільне перевезення одеситів", — зазначив Лисак.

Наразі автобуси проходять підготовку і найближчим часом вийдуть на лінії.

Ситуація з електротранспортом в Одесі

У середині грудня 2025 року через дефіцит живлення після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в місті повністю зупинилися трамваї та тролейбуси. 

Щоб забезпечити містянам можливість пересування, мерія спільно з партнерами запустила безкоштовні соціальні автобуси. Транспорт передали громади з різних регіонів України в межах проєкту "Пліч-о-пліч" — зокрема зі Львова, Кропивницького, Миколаєва, Житомира та Маріуполя, Києва. Маршрути з’єднують спальні райони з центром і вокзалом: у години пік інтервал руху становить 8-15 хвилин, удень — до 25-30 хвилин.

Нагадаємо, за словами першого заступника одеського міського голови Олександра Філатова, раніше озвучена дата запуску електротранспорту після 20 лютого вже не актуальна. Через останні обстріли енергетики змушені були перенести запуск приблизно на місяць. 

Також ми писали, що Одеса вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. План передбачає використання когенераційних установок, генераторів, сонячних електростанцій та інших альтернативних рішень.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
