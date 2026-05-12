Одесситы организовывали туры в Молдову: схема закрыта

Задержание организаторов. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области задержали двух мужчин, которых подозревают в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Они обещали переправить "клиентов" в Молдову вне пунктов пропуска. За одну такую поездку брали 5 тысяч долларов. Фигурантов задержали прямо во время сопровождения мужчины к границе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Схема побега

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. В деле фигурируют двое жителей Одессы в возрасте 28 и 23 года. По версии следствия, они действовали не одни. Другие участники схемы искали желающих выехать из Украины в Молдову вне официальных пунктов пропуска, а одесситы занимались деньгами и перевозкой людей.

Правоохранители задокументировали один из таких эпизодов. За "маршрут" в соседнюю страну мужчина должен был заплатить 5 тысяч долларов. Часть суммы — 1,5 тысячи долларов — он перевел на криптокошелек как задаток. Еще 3,5 тысячи долларов передал наличными во время встречи перед поездкой. Сбежать за границу "клиент" не успел.

Задержание подозреваемых

Полицейские задержали подозреваемых, когда те на автомобиле везли мужчину из Одессы в сторону украинско-молдавской границы. Во время обысков правоохранители изъяли автомобиль, мобильный телефон и деньги, которые, по данным следствия, были получены незаконным путем.

Что грозит

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд отправил подозреваемых под стражу с возможностью внесения залога более 2 миллионов гривен для каждого, которым они не воспользовались.

Похожие дела

Ранее в Одесской области разоблачили еще одну схему незаконного выезда за границу. По данным следствия, 38-летний военнослужащий из Раздельнянского района пытался договориться с пограничником о переправке себя и еще одного человека в Приднестровье вне пунктов пропуска. За "помощь" он предложил пограничнику 4 тысячи долларов.

Правоохранители задержали мужчину сразу после передачи денег. Ему сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Суд отправил фигуранта под стражу с возможностью внесения залога более 262 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области служащий Госпогранслужбы организовал канал побега уклонистов за границу. Он участвовал в схеме, по которой желающие заплатить могли пересечь границу в направлении непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Стоимость "билета на волю" — 6 500 долларов США. Правоохранители разоблачили его преступную деятельность, и он получил наказание.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области задержали двух мужчин, которые за деньги организовали схему побега в Молдову. Дельцы действовали отдельно, но оба обещали клиентам переправку в обход официальных пунктов пропуска. Теперь фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.