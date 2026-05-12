Одесити організовували тури до Молдови: схема закрита

Затримання організаторів. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеській області затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Вони обіцяли переправити "клієнтів" до Молдови поза пунктами пропуску. За одну таку поїздку брали 5 тисяч доларів. Фігурантів затримали просто під час супроводу чоловіка до кордону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Схема втечі

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. У справі фігурують двоє жителів Одеси віком 28 та 23 роки. За версією слідства, вони діяли не самі. Інші учасники схеми шукали охочих виїхати з України до Молдови поза офіційними пунктами пропуску, а одесити займалися грошима та перевезенням людей.

Правоохоронці задокументували один із таких епізодів. За "маршрут" до сусідньої країни чоловік мав заплатити 5 тисяч доларів. Частину суми — 1,5 тисячі доларів — він переказав на криптогаманець як завдаток. Ще 3,5 тисячі доларів передав готівкою під час зустрічі перед поїздкою. Втекти за кордон "клієнт" не встиг.

Затримання підозрюваних

Поліцейські затримали підозрюваних, коли ті автомобілем везли чоловіка з Одеси у бік українсько-молдовського кордону. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші, які, за даними слідства, були отримані незаконним шляхом.

Що загрожує

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд відправив підозрюваних під варту з можливістю внесення застави понад 2 мільйони гривень для кожного, якою вони не скористатися.

Схожі справи

Раніше на Одещині викрили ще одну схему незаконного виїзду за кордон. За даними слідства, 38-річний військовослужбовець із Роздільнянського району намагався домовитися з прикордонником про переправлення себе та ще одного чоловіка до Придністров’я поза пунктами пропуску. За "допомогу" він запропонував прикордоннику 4 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після передачі грошей. Йому повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Суд відправив фігуранта під варту з можливістю внесення застави понад 262 тисячі гривень.

