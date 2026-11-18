Концепт ракеты, разработанной для миссий за пределы Марса. Фото иллюстративное: ScienceAlert

Название украинской оборонно-технологической компании BlueBird Tech отправится на спутник Сатурна в рамках космической миссии NASA Dragonfly. Но пока космос остаётся делом будущего, украинские инженеры работают в условиях войны, где каждая технология проходит испытание на прочность. Российские дроны постоянно совершенствуются, а разработчикам приходится искать новые решения в условиях, когда времени на длительные испытания просто нет.

О космических амбициях, новых способах борьбы с российскими дронами и будущем украинских оборонных технологий — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE с продуктовым директором BlueBird Tech Борисом Будеянским.

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NASA Dragonfly и Украина

NASA готовит космическую миссию Dragonfly, в рамках которой на Титан — крупнейший спутник Сатурна — отправят роботизированный летательный аппарат для исследования его атмосферы, поверхности и условий, при которых могла зародиться жизнь. Запуск запланирован на 2028 год, а прибытие на Титан — на 2034-й. В рамках инициативы Journey to Titan NASA предлагает желающим отправить свои имена в космос на специальном микрочипе.К проекту присоединилась и украинская оборонно-технологическая компания BlueBird Tech, которая разрабатывает дроны и средства их обнаружения. Для компании это символическое участие в космической миссии, но в то же время и заявка на будущее развитие в ракетно-космической отрасли.

"Мы присоединились, чтобы наше имя было на чипах именно миссии Dragonfly, которая полетит в космос на соответствующее расстояние до спутников Сатурна. Поэтому для нас важно просто участвовать в таких миссиях, даже если речь идет всего лишь о чипе. Ведь когда-нибудь мы тоже будем там", — говорит продуктовый директор Борис Будеянский.

Борис Будеянский об участии в проекте NASA. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время основная деятельность компании сосредоточена на оборонных разработках, однако в перспективе компания рассматривает возможность выхода в ракетостроение. В частности, ее представители следят за космическими проектами NASA и SpaceX.

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"Мы, как технологическая компания, ориентируемся на развитие глобальных технологий и в первую очередь заинтересованы в том, чтобы имя нашей компании было представлено как компании, стремящейся к технологическому развитию", — отмечает Борис Будеянский.

Dragonfly NASA. Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Украинские оборонные технологии

Украинские технологии уже доказали свою эффективность на поле боя, но их потенциал не ограничивается военной сферой. Опыт создания дронов и других оборонных систем может стать основой для новых разработок. В BlueBird Tech хотят использовать его, чтобы постепенно перейти от наземных и воздушных беспилотников к более сложным технологическим проектам.

"Именно через направление ракетного строительства мы будем шаг за шагом двигаться к развитию таких технологий. Потому что в первую очередь это касается и таких технологий, как связь. А связь для нас сейчас является максимально приоритетной задачей, помимо ракетостроения. Поэтому в принципе мы хотим это объединить и двигаться в этом направлении", — подчеркивает представитель компании.

Ступень ракеты в штаб-квартире Space-X. Фото: Брайс Аллен

Пока ракетостроение остается перспективным направлением для будущего развития, компания сосредотачивается на насущных потребностях обороны. FPV-дроны представляют опасность как для военных на передовой, так и для гражданского населения, предприятий и инфраструктуры в прифронтовых регионах. Поэтому растет потребность в системах, способных своевременно обнаруживать беспилотники и предупреждать об опасности людей, предприятия и объекты инфраструктуры.

"Сейчас мы видим для себя приоритет. Приоритет в том, чтобы вывести направление детектирования не только на уровень детектирования для пользователя, но и на уровень детекции для стационарных объектов, чтобы в первую очередь у крупных компаний и на крупных объектах была возможность обнаруживать движение FPV", — отмечает Борис Будеянский.

FPV-дрон. Фото: Новини.LIVE

Особое внимание компания уделяет наземным роботизированным комплексам (НРК), которые помогают военным выполнять опасные задачи без непосредственного участия человека. Такие машины используются для доставки боеприпасов, перевозки снаряжения и эвакуации раненых. Однако на передовой они сами становятся мишенями для вражеских FPV-дронов.

"Кроме того, мы очень нацелены на то, чтобы обеспечить автономность в сфере наземных роботизированных комплексов. Мы хотим добиться того, чтобы каждый НРК, работающий на фронте, был защищен. То есть благодаря нашей системе обнаружения мы хотим добиться того, чтобы каждый НРК и каждый пилот этого НРК видел угрозу и мог ее предотвратить", — уточняет продуктовый директор.

Наземный роботизированный комплекс. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Детектор "Чуйка" 4.5.0

"Чуйка" — это украинский детектор FPV-дронов, разработанный компанией BlueBird Tech для обнаружения вражеских беспилотников. Устройство сканирует радиочастоты, на которых работают дроны, и предупреждает пользователя о возможной угрозе. Его используют военные на передовой и гражданские лица в прифронтовых районах. Недавно компания представила обновленную версию "Чуйка 4.5.0". Название выбрали неслучайно: в военном сленге "4.5.0" означает, что всё спокойно, без изменений, и именно это ощущение безопасности разработчики хотели передать пользователям.

"То есть, наши предыдущие версии "Чуйки" — это была четвертая версия, она, в принципе, работала в широких диапазонах, но имела немного, скажем так, более сложную конструкцию. Поэтому в обновлении "Чуйки 4.5.0" мы решили сделать устройство в цельном корпусе с большим расширением диапазонов", — отмечает представитель компании.

«Чуйки» разных версий. Фото: Новини.LIVE

На передовой нет времени ждать, пока оборудование зарядится. Детектор должен работать часами, ведь FPV-дрон может появиться в любой момент. Поэтому при обновлении разработчики уделили внимание непрерывной работе устройства. Также эффективность детектора зависит от того, насколько хорошо он принимает радиосигналы. Стены, металлические конструкции и другие препятствия могут ухудшать качество приёма, поэтому важную роль играет расположение антенн. Эту особенность учли при обновлении "Чуйки".

"Мы создали "Чуйку 4.5.0". Вместе с ней поставляется модуль выносных антенн, который является дополнением к ней, и они могут работать как в блиндаже, так и в машине, где угодно, где в этом есть необходимость", — говорит продуктовый директор.

Новая версия «Чуйка 4.5.0». Фото: Новини.LIVE

Проблемы обнаружения дронов

Россияне совершенствуют шахеды, меняя способы их управления и передачи данных. Одна из таких технологий — mesh-связь, при которой беспилотники могут обмениваться информацией и передавать сигнал друг через друга, образуя своеобразную сеть в воздухе. Это позволяет поддерживать связь на значительных расстояниях, даже когда прямой сигнал от оператора недоступен. Для обычных радиочастотных детекторов такой обмен данными распознать сложнее.

"Это шахеды на межсетевой связи. Мы сейчас, к сожалению, не можем констатировать тот факт, что можем их обнаруживать с помощью наших устройств. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы у нас была такая возможность, но пока это представляет сложность, потому что связь, которую они используют, для нас довольно сложна в обнаружении. Но уже есть определенные возможности, по которым мы движемся, чтобы предвидеть такую угрозу для себя. Я думаю, что в ближайшее время мы как раз и будем активно внедрять эту разработку, чтобы иметь больше возможностей для обнаружения", — объясняет Борис Будеянский.

Ударный беспилотник типа Shahed. Фото иллюстративное: АрміяInform

Еще одна серьезная угроза на фронте — FPV-дроны на оптоволокне. Во время полета за таким беспилотником разматывается тонкий кабель, через который оператор передает команды и получает изображение с камеры.

"К сожалению, детекторы не видят дроны на оптоволокне, потому что связь дронов на оптоволокне никак нельзя заглушить. Ведь фактически это то же самое, что провод на телефоне, который нельзя перебить средствами РЭБ. Поэтому в данном случае против дронов на оптоволокне, скорее всего, будут более эффективны физические методы воздействия: либо ружье, либо сеть-ловушка, либо другие средства поражения", — рассказывает Борис Будеянский.

Дрон на оптоволокне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Война дронов превратилась в постоянное технологическое соревнование. Как только украинские военные находят способ противодействовать одной угрозе, россияне меняют тактику или совершенствуют свои беспилотники. Новые решения проходят проверку непосредственно на фронте, а обратная связь от военных помогает инженерам выявлять слабые места оборудования. В таких условиях скорость разработки становится критически важной.

"Фактически через полгода каждое устройство уже устаревает, и мы должны адаптироваться к новым требованиям. Поэтому в принципе такой период мы берем за основу разработки всех своих изделий, то есть через полгода уже нужно работать над обновлением, над расширением, вносить изменения — если речь идет о средствах поражения, — изменять дальность поражения. Изменять систему связи, постоянно работать. И этот период такой, что позволяет нам по-прежнему опережать противника", — отмечает продуктовый директор BlueBird Tech.

Разработки компании. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сеткомет против дронов

Сеткомет "Чипа" — это устройство для физического перехвата беспилотников, которое выстреливает специальную сетку в направлении дрона. Она должна запутать его пропеллеры и лишить возможности продолжать полет. В отличие от средств радиоэлектронной борьбы, сеточный метатель не влияет на сигнал управления, поэтому его можно применять против беспилотников, устойчивых к радиопомехам. Одно из главных преимуществ "Сеткомета" — его доступность. Устройство имеет относительно невысокую стоимость, а для его приобретения не требуется разрешение на оружие, поэтому его могут носить и гражданские лица.

"Сеткомет позволяет без оружия, в принципе, поразить FPV-дрон и при определенных обстоятельствах предотвратить его сбивание. Сеткомет также эффективен, если его применять на НРК. То есть, если есть обнаружение FPV-дрона на НРК, сочетать это с применением сеткомета, то это фактически такая защита машины от машин. И это эффективно именно с точки зрения комплексного применения такого технологического решения",— отмечает представитель компании.

Сеткомет "Чипа". Фото: Новини.LIVE

Будущее войны дронов

На фронте технологии устаревают очень быстро. То, что еще вчера помогало сбивать или обнаруживать вражеские дроны, сегодня может уже не работать. Поэтому украинские производители вынуждены адаптироваться значительно быстрее, чем их зарубежные коллеги.

"Если говорить о Rheinmetall, у которого цикл разработок составляет 5 лет, у нас просто нет столько времени. Мы постоянно то, что берем с фронта, сразу интегрируем в наши решения. И я думаю, что это главное отличие, которое нас отличает от иностранных производителей", — делится представитель компании.

Военный с дроном. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Особую опасность представляют КАБы — управляемые авиационные бомбы, которые самолеты могут сбрасывать за десятки километров от цели. Благодаря специальным модулям они планируют в воздухе и корректируют траекторию полета. Такие боеприпасы несут сотни килограммов взрывчатки и способны разрушать укрепления, жилые дома и другие сооружения.

"Я бы сказал, наверное, о том, что КАБы являются основной угрозой, в отношении которой у нас пока нет конкретного комплексного решения, как с ними бороться. К сожалению, у врага таких инструментов очень много. Еще в советские времена, сколько они их наработали. Они активно используют их сейчас. И я думаю, что это одна из самых серьезных угроз", — подчеркивает продуктовый директор.

Авиабомба КАБ-500. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

На фронте, где мобильные сети часто повреждены или вообще не работают, военные активно используют спутниковый интернет Starlink. Он помогает передавать данные и управлять техникой на больших расстояниях. Однако система принадлежит американской компании SpaceX, поэтому Украина не имеет полного контроля над доступом к этой технологии.

"Если мы говорим о Starlink, то это действительно представляет для нас большую угрозу, если будут введены ограничения на Starlink и StarShield. Ведь многие средства, с которыми мы работаем, используют именно Starlink. И именно благодаря этому у нас появляются возможности использовать определенные средства на большом расстоянии. Если этого не будет, конечно, это значительно усложнит нам жизнь. Я думаю, что мы должны работать над тем, чтобы быть во всём независимыми", — подчеркивает Борис Будеянский.

Starlink на фронте. Фото: reuters.com

Пока BlueBird Tech планирует выход в космическую отрасль, главные испытания для её технологий проходят на украинском фронте. Времени на многолетние разработки нет, поэтому приходится работать наперегонки с врагом, который постоянно меняет тактику. Но именно в таких условиях украинские инженеры приобретают опыт, который в мирном будущем может понадобиться и за пределами оборонной сферы.

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