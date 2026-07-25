Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены
Привоз в разгар лета — настоящий барометр цен: где-то они остаются на прежнем уровне, где-то скачут на несколько гривен, а по отдельным продуктам продавцы уже прогнозируют снижение цен. На прилавках — местные овощи и фрукты, свежая рыба, домашнее мясо, мед и копчености. Одни товары раскупают ещё до обеда, другие покупатели долго сравнивают по цене и качеству.
Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Привоз", пообщались с продавцами и узнали, сколько сегодня стоят овощи, фрукты, рыба, мясо, колбасы и мед.
Фрукты и ягоды
Летом фрукты — едва ли не самые востребованные продукты на рынке. Продавцы говорят, что каждый товар находит своего покупателя, поэтому следят, чтобы на прилавках было всё свежее, спелое, сезонное и первосортное. Найти можно что угодно и на любой кошелёк. Большую часть привозят из Одесской области, но есть фрукты и ягоды из других регионов: Молдовы и Турции.
"Очень много людей, которые приехали к нам сейчас отдыхать на море, — и они хотят попробовать что-нибудь вкусное. Поэтому мы закупаем именно такие фрукты и овощи — самые-самые лучшие, чтобы люди покушали, набрались витаминов и с крепким здоровьем встретили зиму", — говорит продавец Андрей.
Стоимость фруктов
- Яблоки — 60 грн/кг
- Сливы — 70 грн/кг
- Персики — 50–100 грн/кг
- Абрикосы — 50–80 грн/кг
- Нектарины — 150–170 грн/кг
- Голубика — 200 грн/кг
- Виноград — 220 грн/кг
- Дыня — 35–70 грн/кг
- Арбуз — 25 грн/кг
Овощной ряд на Привозе
На Привозе уже много овощей из Одесской области — их привозят из Маяков, Килии и Измаила. Покупатели берут разное: от картофеля и кабачков до помидоров, перца и летнего лакомства — кукурузы. При этом цены могут меняться на несколько гривен в зависимости от товара и поставок.
"Всё пользуется спросом. Цена немного колеблется: то на 5 гривен больше, то — меньше", — делится продавщица Татьяна.
Стоимость овощей
- Кабачки — 30 грн/кг
- Лук — 50 грн/кг
- Капуста — 40 грн/кг
- Морковь — 50 грн/кг
- Картофель — 25 грн/кг
- Помидоры — 60–85 грн/кг
- Баклажаны — 50 грн/кг
- Перец — 60 грн/кг
- Цветной перец — 80–160 грн/кг
- Огурцы — 35 грн/кг
- Брокколи — 80 грн/кг
- Цветная капуста — 120 грн/кг
- Чеснок — 200 грн/кг
- Кукуруза — 25 грн/шт.
Рыбный ряд на Привозе
На Привозе сейчас чаще спрашивают морскую рыбу. Лучше всего покупают кефаль и пиленгас, а из речной — карпа, в частности для ухи. Рыбу привозят из Измаила, Вилкового и Болграда, однако некоторые виды раскупают ещё в течение дня.
"Цена немного выросла, потому что действовал запрет на вылов: рыба нерестилась. Только сейчас дали разрешение ловить её. Поэтому цена ещё немного держится. Я думаю, что в августе-сентябре рыба будет немного дешевле", — рассказывает продавщица Екатерина.
Стоимость рыбы
- Карп — 150 грн/кг
- Лещ — 100 грн/кг
- Карась — 150 грн/кг
- Кефаль — 400–500 грн/кг
- Щука — 150 грн/кг
- Судак — 250–350 грн/кг
- Пиленгас — 200 грн/кг
- Жерех — 200 грн/кг
- Рыбное филе — 250 грн/кг
- Толстолобик — 150–180 грн/кг
Мясной ряд на Привозе
Свинину на прилавок привозят из Подольского района Одесской области. Продавщица Ольга говорит, что мясо домашнее, а большинство покупателей — постоянные клиенты. Несмотря на небольшой рост стоимости живого веса, цены на продукцию пока остаются без изменений.
"Шея пользуется спросом, она дороже, а сало дешевле, потому что лето. Сейчас полевые помидоры начнутся, и сало подорожает, когда похолодает", — отмечает продавщица Ольга.
Стоимость свинины
- Подчеревок — 180 грн/кг
- Филе — 330 грн/кг
- Биток — 240 грн/кг
- Задняя часть — 200–220 грн/кг
- Лопатка — 190–200 грн/кг
- Чалагач — 220 грн/кг
- Ребра для мангала — 270 грн/кг
- Грудинка — 230 грн/кг
- Ребра полосками — 220 грн/кг
- Язык — 150 грн/кг
- Шея — 350 грн/кг
Мед на Привозе
На Привозе сейчас можно найти мед на любой вкус — от акациевого и липового до гречишного, подсолнечного и разнотравного. Продавщица Людмила говорит, что работает на пасеке вместе с мужем и сыновьями, а ульи в течение сезона перевозят в разные районы. Именно благодаря таким переездам удается собирать не два-три, а значительно больше сортов меда. Но в этом году сезон для пчеловодов оказался непростым.
"Майского меда в этом году очень мало. Говорили, что в прошлом году его было мало, а в этом — ещё хуже. Весь май мы провели в куртках — откуда же взяться меду?" — объясняет продавщица Людмила.
Стоимость меда
- Акациевый мед — 500 грн/0,5 л
- Майский мед — 450 грн/0,5 л
- Липовый мед — 400 грн/0,5 л
- Гречишный мед — 400 грн/0,5 л
- Мед из липы и акации — 450 грн/0,5 л
- Цветочный мед — 200 грн/0,5 л
- Майский мед в сотах — 100 грн/100 г
Копченая продукция на Привозе
На Привозе появляются новые лица. Дмитрий недавно переехал в Одессу и всего несколько дней торгует на рынке, но уже активно знакомится с покупателями. У его прилавка оживленно: продавец много шутит, рассказывает о каждом продукте и приглашает людей попробовать товары из Хмельницкого, Винницы, Одесской и Николаевской областей.
"Сегодня я уже третий день на Привозе. Переехал из города Вознесенск Николаевской области, чтобы попробовать себя здесь. Мне очень нравится: хорошие люди, очень хорошая атмосфера. Единственное, что бомбят. Если бы не бомбили и небо было мирным, всё было бы хорошо!" — рассказывает продавец Дмитрий.
Стоимость мясных изделий
- Солонина — 350 грн/кг
- Зиньковская колбаса — 800 грн/кг
- Язык — 500 грн/кг
- Вареная колбаса — 350 грн/кг
- Мраморная говядина — 450 грн/кг
- Сало — 350 грн/кг
- Ребра — 320 грн/кг
- Джерки — 800 грн/кг
На Привозе выбор традиционно большой: есть местные овощи и фрукты, свежая рыба, домашнее мясо, мед и копчености из разных регионов Украины. Цены при этом разные: на овощи могут меняться на несколько гривен в зависимости от поставок, рыба после снятия запрета на вылов пока стоит дороже, а мед в этом году подорожал из-за холодной весны и небольшого урожая. Зато стоимость свинины пока остается практически неизменной, поэтому покупатели могут выбирать продукты в соответствии со своими вкусами и бюджетом.
Ранее Новини.LIVE писали о ценах на одесском Новом рынке. В середине июля там подешевела свинина и часть сезонных овощей, тогда как ягоды из-за окончания сезона и жары, наоборот, подорожали. Также журналисты узнали, сколько стоили фрукты, молочная продукция, колбасы и копчености.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что урожай овощей в Одесской области в значительной степени зависит от состояния оросительных систем и возможностей для хранения продукции. В областном департаменте ожидают, что региону хватит собственных овощей, а осенью стоимость борщевого набора может снизиться до 100–120 гривен.
Читайте Новини.live!