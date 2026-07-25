Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены

Привоз в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Привоз в разгар лета — настоящий барометр цен: где-то они остаются на прежнем уровне, где-то скачут на несколько гривен, а по отдельным продуктам продавцы уже прогнозируют снижение цен. На прилавках — местные овощи и фрукты, свежая рыба, домашнее мясо, мед и копчености. Одни товары раскупают ещё до обеда, другие покупатели долго сравнивают по цене и качеству.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Привоз", пообщались с продавцами и узнали, сколько сегодня стоят овощи, фрукты, рыба, мясо, колбасы и мед.

Фрукты и ягоды

Летом фрукты — едва ли не самые востребованные продукты на рынке. Продавцы говорят, что каждый товар находит своего покупателя, поэтому следят, чтобы на прилавках было всё свежее, спелое, сезонное и первосортное. Найти можно что угодно и на любой кошелёк. Большую часть привозят из Одесской области, но есть фрукты и ягоды из других регионов: Молдовы и Турции.

"Очень много людей, которые приехали к нам сейчас отдыхать на море, — и они хотят попробовать что-нибудь вкусное. Поэтому мы закупаем именно такие фрукты и овощи — самые-самые лучшие, чтобы люди покушали, набрались витаминов и с крепким здоровьем встретили зиму", — говорит продавец Андрей.

Продавец Андрей о спросе на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Яблоки — 60 грн/кг

Сливы — 70 грн/кг

Персики — 50–100 грн/кг

Абрикосы — 50–80 грн/кг

Нектарины — 150–170 грн/кг

Голубика — 200 грн/кг

Виноград — 220 грн/кг

Дыня — 35–70 грн/кг

Арбуз — 25 грн/кг

Фрукты и ягоды на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд на Привозе

На Привозе уже много овощей из Одесской области — их привозят из Маяков, Килии и Измаила. Покупатели берут разное: от картофеля и кабачков до помидоров, перца и летнего лакомства — кукурузы. При этом цены могут меняться на несколько гривен в зависимости от товара и поставок.

"Всё пользуется спросом. Цена немного колеблется: то на 5 гривен больше, то — меньше", — делится продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о спросе и ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Кабачки — 30 грн/кг

Лук — 50 грн/кг

Капуста — 40 грн/кг

Морковь — 50 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Помидоры — 60–85 грн/кг

Баклажаны — 50 грн/кг

Перец — 60 грн/кг

Цветной перец — 80–160 грн/кг

Огурцы — 35 грн/кг

Брокколи — 80 грн/кг

Цветная капуста — 120 грн/кг

Чеснок — 200 грн/кг

Кукуруза — 25 грн/шт.

Овощи на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд на Привозе

На Привозе сейчас чаще спрашивают морскую рыбу. Лучше всего покупают кефаль и пиленгас, а из речной — карпа, в частности для ухи. Рыбу привозят из Измаила, Вилкового и Болграда, однако некоторые виды раскупают ещё в течение дня.

"Цена немного выросла, потому что действовал запрет на вылов: рыба нерестилась. Только сейчас дали разрешение ловить её. Поэтому цена ещё немного держится. Я думаю, что в августе-сентябре рыба будет немного дешевле", — рассказывает продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о рыбной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Карп — 150 грн/кг

Лещ — 100 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Кефаль — 400–500 грн/кг

Щука — 150 грн/кг

Судак — 250–350 грн/кг

Пиленгас — 200 грн/кг

Жерех — 200 грн/кг

Рыбное филе — 250 грн/кг

Толстолобик — 150–180 грн/кг

Рыбная продукция на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд на Привозе

Свинину на прилавок привозят из Подольского района Одесской области. Продавщица Ольга говорит, что мясо домашнее, а большинство покупателей — постоянные клиенты. Несмотря на небольшой рост стоимости живого веса, цены на продукцию пока остаются без изменений.

"Шея пользуется спросом, она дороже, а сало дешевле, потому что лето. Сейчас полевые помидоры начнутся, и сало подорожает, когда похолодает", — отмечает продавщица Ольга.

Продавщицы Ольга и Кристина о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Подчеревок — 180 грн/кг

Филе — 330 грн/кг

Биток — 240 грн/кг

Задняя часть — 200–220 грн/кг

Лопатка — 190–200 грн/кг

Чалагач — 220 грн/кг

Ребра для мангала — 270 грн/кг

Грудинка — 230 грн/кг

Ребра полосками — 220 грн/кг

Язык — 150 грн/кг

Шея — 350 грн/кг

Мясная продукция на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мед на Привозе

На Привозе сейчас можно найти мед на любой вкус — от акациевого и липового до гречишного, подсолнечного и разнотравного. Продавщица Людмила говорит, что работает на пасеке вместе с мужем и сыновьями, а ульи в течение сезона перевозят в разные районы. Именно благодаря таким переездам удается собирать не два-три, а значительно больше сортов меда. Но в этом году сезон для пчеловодов оказался непростым.

"Майского меда в этом году очень мало. Говорили, что в прошлом году его было мало, а в этом — ещё хуже. Весь май мы провели в куртках — откуда же взяться меду?" — объясняет продавщица Людмила.

Продавщица Людмила о меде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Акациевый мед — 500 грн/0,5 л

Майский мед — 450 грн/0,5 л

Липовый мед — 400 грн/0,5 л

Гречишный мед — 400 грн/0,5 л

Мед из липы и акации — 450 грн/0,5 л

Цветочный мед — 200 грн/0,5 л

Майский мед в сотах — 100 грн/100 г

Мед на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция на Привозе

На Привозе появляются новые лица. Дмитрий недавно переехал в Одессу и всего несколько дней торгует на рынке, но уже активно знакомится с покупателями. У его прилавка оживленно: продавец много шутит, рассказывает о каждом продукте и приглашает людей попробовать товары из Хмельницкого, Винницы, Одесской и Николаевской областей.

"Сегодня я уже третий день на Привозе. Переехал из города Вознесенск Николаевской области, чтобы попробовать себя здесь. Мне очень нравится: хорошие люди, очень хорошая атмосфера. Единственное, что бомбят. Если бы не бомбили и небо было мирным, всё было бы хорошо!" — рассказывает продавец Дмитрий.

Продавец Дмитрий о впечатлениях от Привоза. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мясных изделий

Солонина — 350 грн/кг

Зиньковская колбаса — 800 грн/кг

Язык — 500 грн/кг

Вареная колбаса — 350 грн/кг

Мраморная говядина — 450 грн/кг

Сало — 350 грн/кг

Ребра — 320 грн/кг

Джерки — 800 грн/кг

Мясные продукты на Привозе. Продавец. Фото: Новини.LIVE

На Привозе выбор традиционно большой: есть местные овощи и фрукты, свежая рыба, домашнее мясо, мед и копчености из разных регионов Украины. Цены при этом разные: на овощи могут меняться на несколько гривен в зависимости от поставок, рыба после снятия запрета на вылов пока стоит дороже, а мед в этом году подорожал из-за холодной весны и небольшого урожая. Зато стоимость свинины пока остается практически неизменной, поэтому покупатели могут выбирать продукты в соответствии со своими вкусами и бюджетом.

Ранее Новини.LIVE писали о ценах на одесском Новом рынке. В середине июля там подешевела свинина и часть сезонных овощей, тогда как ягоды из-за окончания сезона и жары, наоборот, подорожали. Также журналисты узнали, сколько стоили фрукты, молочная продукция, колбасы и копчености.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что урожай овощей в Одесской области в значительной степени зависит от состояния оросительных систем и возможностей для хранения продукции. В областном департаменте ожидают, что региону хватит собственных овощей, а осенью стоимость борщевого набора может снизиться до 100–120 гривен.