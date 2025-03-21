Предыдущие атаки на Одессу 21 января

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE

Одесса не впервые подвергается атакам 21-го января. В этот же день враг атаковал Одесскую область в 2022-м и 2023-м годах, в результате чего многие получили ранения, а некоторые здания в городе — разрушены.

Новости.LIVE вспоминают, что происходило в Одессе во время предыдущих обстрелов в тот же день.

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Обстрел 2022 года

21 марта 2022 года российские военные корабли обстреляли артиллерией Одессу. К счастью, тогда обошлось без погибших и раненых. Снаряды попали по меньшей мере в два здания на морском побережье около 6:00. В результате был поврежден жилой комплекс и небольшой частный дом. Огонь вели с двух судов РФ в Черноморской акватории.

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: bihus.info

Обстрел 2023 года

Вечером 21 марта 2023-го российская авиация выпустила по Одессе четыре ракеты X-59. Две из них удалось сбить украинской ПВО, но другие попали по гражданским застройкам. В результате был поврежден трехэтажный жилой дом на территории одного из монастырей города. Из-за атаки вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. В результате ракетного удара пострадали четыре человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной, один был госпитализирован.

"Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. В госпитализации они не нуждались. Одного пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 с диагнозом "сотрясение головного мозга". В удовлетворительном состоянии пациент выписан домой", — рассказал тогда Сергей Братчук.

Поврежденный в результате обстрела монастырь. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный в результате обстрела монастырь. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы 21 января этого года. А также о том, что на этот раз враг применил новую тактику.