Завершится ли война в 2026 году - мнения одесситов

Люди на улице в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Уже четвертый год продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Почти каждую ночь враг атакует мирные города, лишая людей покоя, сна и ощущения безопасности. Одесса, регулярно страдает от ударов: под обстрелы попадают жилые многоэтажки, школы, больницы, детские сады, объекты энергетической инфраструктуры и другие гражданские объекты. Эта война, направленная против мирного населения, истощает не только военных на фронте, но и тех, кто в тылу.

Журналисты Новини LIVE спросили у одесситов, верят ли они в окончание войны в 2026 году.

Завершение войны в Украине

Часть опрошенных смотрит на ситуацию без иллюзий. Их позиция формируется из живого общения с военными. Такие люди говорят о войне жестко и прямо, осознавая, что быстрых решений в этом противостоянии может не быть. Для них любые разговоры о компромиссах выглядят неприемлемыми.

"Нет. У меня очень много друзей, которые сейчас на фронте. Я некоторые обстоятельства от них вижу. Быстрого окончания не будет. Надо готовиться надолго. Никаких уступок", — говорит Владимир.

Одессит Владимир о друзьях которые на фронте. Фото: Новини.LIVE

Для других одесситов ключевым в этой теме является не продолжительность или политический результат, а цена, которую страна платит ежедневно. Они говорят о боли потерь и, что никакие территориальные достижения не способны компенсировать сломанные судьбы семей, потерявших сыновей и дочерей.

"Хотелось бы. Главное, чтобы люди были живы. Территории, я думаю, родителям погибших, вряд ли нужны. Но детей уже не вернут", — делится Ирина.

Местная жительница Ирина о погибших. Фото: Новини.LIVE

Отдельную позицию занимают те, кто осознает всю сложность выбора между территориями и человеческими жизнями. Они признают, что любое решение будет болезненным, но в то же время отмечают: ежедневные потери делают поиск выхода жизненно необходимым. Для них главным аргументом становится стремление остановить гибель людей, даже если это будет означать тяжелые компромиссы.

"Хотелось бы надеяться. Я считаю, что надо пойти на то, что предлагает власть. Потому что хочется, чтобы уже люди не погибали. Это самое ценное — это жизнь наша. Территории хотелось бы сохранить, но люди гибнут каждый день", — заключает Юлия.

Местная жительница Юлия о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Вера в будущее

Некоторые из опрошенных признают, что влияние простых граждан на большие политические процессы минимально, однако именно вера помогает им не опускать руки. Для таких людей надежда становится своеобразной внутренней опорой, которая позволяет жить дальше в условиях постоянной неопределенности.

"Да, верю и очень на это надеюсь. Но от нас мало что зависит сейчас. Главное — верить в это и надеяться на лучшее", — говорит Иванна.

Одесситка Иванна о надежде на лучшее. Фото: Новини.LIVE

Сегодня для людей вера — это главное, без нее невозможно смотреть в будущее. Наши ребята на передовой защищают не только землю, но и простых людей, которые хотят жить в свободной стране. Леонид уверен верить нужно прежде всего в бойцов на фронте.

"Война закончится нашей победой. Мы должны верить в ВСУ и ребят, которые стоят в окопе, не давая пройти врагу", — отмечает Леонид.

Одесситы не имеют единого ответа на вопрос, завершится ли война в этом году. Однако в их словах четко прослеживается общий мотив — усталость от потерь и глубокое понимание того, что за каждым решением стоит человеческая жизнь.

