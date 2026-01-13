Чи завершиться війна у 2026 році — думки одеситів

Люди на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Майже щоночі ворог атакує мирні міста, позбавляючи людей спокою, сну та відчуття безпеки. Одеса, регулярно потерпає від ударів: під обстріли потрапляють житлові багатоповерхівки, школи, лікарні, дитячі садки, об’єкти енергетичної інфраструктури та інші цивільні об’єкти. Ця війна, спрямована проти мирного населення, виснажує не лише військових на фронті, а й тих хто в тилу.

Журналісти Новини LIVE запитали в одеситів, чи вірять вони в закінчення війни у 2026 році.

Завершення війни в Україні

Частина опитаних дивиться на ситуацію без ілюзій. Їхня позиція формується з живого спілкування з військовими. Такі люди говорять про війну жорстко й прямо, усвідомлюючи, що швидких рішень у цьому протистоянні може не бути. Для них будь-які розмови про компроміси виглядають неприйнятними.

"Ні. У мене дуже багато друзів, які зараз на фронті. Я деякі обставини від них бачу. Швидкого закінчення не буде. Треба готуватись надовго. Ніяких поступок", — каже Володимир.

Одесит Володимир про друзів які на фронті. Фото: Новини.LIVE

Для інших одеситів ключовим у цій темі є не тривалість чи політичний результат, а ціна, яку країна платить щодня. Вони говорять про біль втрат і про те, що жодні територіальні здобутки не здатні компенсувати зламані долі родин, які втратили синів і дочок.

"Хотілося б. Головне, щоб люди були живі. Території, я думаю, батькам загиблих, навряд чи потрібні. Але дітей вже не вернуть", — ділиться Ірина.

Місцева жителька Ірина про загиблих. Фото: Новини.LIVE

Окрему позицію займають ті, хто усвідомлює всю складність вибору між територіями та людськими життями. Вони визнають, що будь-яке рішення буде болючим, але водночас наголошують: щоденні втрати роблять пошук виходу життєво необхідним. Для них головним аргументом стає прагнення зупинити загибель людей, навіть якщо це означатиме важкі компроміси.

"Хотілося б надіятись. Я вважаю, що треба піти на те, що пропонує влада. Тому що хочеться, щоб вже люди не гинули. Це саме цінне — це життя наше. Території хотілося б зберегти, але люди гинуть щодня", — підсумовує Юлія.

Місцева жителька Юлія про мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Віра у майбутнє

Дехто з опитаних визнає, що вплив простих громадян на великі політичні процеси мінімальний, однак саме віра допомагає їм не опускати руки. Для таких людей надія стає своєрідною внутрішньою опорою, яка дозволяє жити далі в умовах постійної невизначеності.

"Так, вірю і дуже на це надіюсь. Але від нас мало що залежить зараз. Головне — вірити в це і надіятися на краще", — говорить Іванна.

Одеситка Іванна про надію на краще. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні для людей віра – це головне, без неї неможливо дивитися у майбутнє. Наші хлопці на передовій захищають не лише землю, а й простих людей, які хочуть жити у вільній країні. Леонід впевнений вірити потрібно насамперед у бійців на фронті.

"Війна закінчиться нашою перемогою. Ми повинні вірити в ЗСУ та хлопців, які стоять в окопі, не даючи пройти ворогові", — наголошує Леонід.

Одесити не мають єдиної відповіді на питання, чи завершиться війна цього року. Проте в їхніх словах чітко простежується спільний мотив — втома від втрат і глибоке розуміння того, що за кожним рішенням стоїть людське життя.

