Главная Одесса Оружие вместо молитвы — оккупанты в храме в Крыму тренируют детей

Оружие вместо молитвы — оккупанты в храме в Крыму тренируют детей

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:48
В храме оккупированного Крыма дети проходят военную подготовку
Дети с автоматами. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму религиозные сооружения все чаще используют не по назначению. В Саках на территории храма детям показывали оружие и учили военным действиям.

Об этом сообщили в Центре Национального сопротивления.

Читайте также:
Дитина з автоматом
Парень с автоматом стоит возле российского священника. Фото: росСМИ

В Крыму готовят детей к войне

По их данным, на территории Свято-Ильинского храма состоялось "занятие" для так называемых православных следопытов с участием боевиков группировки "Барс-Крым". Несовершеннолетним передавали стрелковое оружие, проводили инструктаж и демонстрировали элементы обращения с автоматами и это все прямо во дворе храма и в присутствии священнослужителей.

Російський бойовик дає дитині автомат
Боевик РФ дает автомат ребенку. Фото: росСМИ

В Крыму храмы используют для военизированной работы с детьми

По данным Центра национального сопротивления, это не единичный случай. На временно оккупированных территориях религиозные объекты все чаще используют как удобные и "безопасные" площадки для военизированной работы с детьми. Священников привлекают как посредников, чтобы подать военную подготовку под видом "духовно-патриотического воспитания" и уменьшить общественное сопротивление.

Підготовка дітей до війни
Мальчики с оружием в руках. Фото: росСМИ

Эксперты отмечают, что подобные действия свидетельствуют о новом этапе милитаризации. Храмы постепенно теряют статус пространства безопасности и становятся частью мобилизационной инфраструктуры. Оружие в руках детей в сакральном месте формирует восприятие войны как нормы и готовит новое поколение к участию в боевых действиях.

В Криму діти з автоматами
Подросток с автоматом. Фото: росСМИ

Напомним, украинские дроны нанесли новый удар по российской авиации в оккупированном Крыму. Также мы писали, что в результате успешных ударов уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
