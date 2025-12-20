Відео
Головна Одеса Зброя замість молитви — окупанти в храмі у Криму тренують дітей

Зброя замість молитви — окупанти в храмі у Криму тренують дітей

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:48
В храмі окупованого Криму діти проходять військовий вишкіл
Діти з автоматами. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованому Криму релігійні споруди дедалі частіше використовують не за призначенням. У Саках на території храму дітям показували зброю та вчили військових дій.

Про це повідомили в Центрі Національного спротиву.

Дитина з автоматом
Хлопець з автоматом стоїть біля російського священника. Фото: росЗМІ

В Криму готують дітей до війни

За їхніми даними, на території Свято-Іллінського храму відбулося "заняття" для так званих православних слідопитів за участі бойовиків угруповання "Барс-Крим". Неповнолітнім передавали стрілецьку зброю, проводили інструктаж і демонстрували елементи поводження з автоматами й це все просто у дворі храму та за присутності священнослужителів.

Російський бойовик дає дитині автомат
Бойовик РФ дає автомат дитині. Фото: росЗМІ

В Криму храми використовують для воєнізованої роботи з дітьми

За даними Центру національного спротиву, це не поодинокий випадок. На тимчасово окупованих територіях релігійні об’єкти все частіше використовують як зручні та "безпечні" майданчики для воєнізованої роботи з дітьми. Священників залучають як посередників, аби подати військовий вишкіл під виглядом "духовно-патріотичного виховання" і зменшити суспільний спротив.

Підготовка дітей до війни
Хлопчики зі зброєю в руках. Фото: росЗМІ

Експерти зазначають, що подібні дії свідчать про новий етап мілітаризації. Храми поступово втрачають статус простору безпеки й стають частиною мобілізаційної інфраструктури. Зброя в руках дітей у сакральному місці формує сприйняття війни як норми та готує нове покоління до участі в бойових діях.

В Криму діти з автоматами
Підліток з автоматом. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, українські дрони завдали нового удару по російській авіації в окупованому Криму. Також ми писали, що внаслідок успішних ударів знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів.

Крим зброя діти храми окупанти Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
