Отдых на Одесчине: стоимость развлечений в аквапарках в августе

Отдыхающие в аквапарке. Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Виктория Беккер Журналист

Августовская жара в Одессе не спадает, а море подходит не всем — поэтому аквапарки остаются популярным способом освежиться и провести день у воды. Кому-то достаточно нескольких часов в бассейне, кто-то едет ради горок, а кто-то сразу обращает внимание на аттракционы без очереди и VIP-зоны. Поэтому и бюджет отдыха может отличаться в разы.

Журналисты Новини.LIVE собрали цены на билеты в аквапарки Одессы и области и выяснили, что посетители получают за эти деньги.

Аквапарк "Одесса"

За водными развлечениями придется ехать немного за пределы города — в пгт Авангард. День у бассейнов и на горках для взрослого сейчас обойдется в 1400 гривен вместо полной стоимости 1600 гривен. Для детей ростом до 140 см действует акционная цена — 800 гривен вместо 1200, а малыши до трех лет могут пройти бесплатно.

Аквапарк "Одесса". Фото: aquaparkodessa.com.ua

Билет действителен в течение всего дня — с 10:00 до 18:00. В стоимость уже входят все аттракционы, шезлонги с матрасами, спасательные жилеты, надувные круги, шкафчик для вещей и электронный браслет. Если же хочется отдохнуть отдельной компанией, можно арендовать VIP-бунгало за 2000 гривен. Оно рассчитано на четырех человек, а за каждого дополнительного гостя придется доплатить еще 500 гривен. В стоимость бунгало также входят простыни и обслуживание официантом.

Территория аквапарка "Одесса". Фото: скриншот aquaparkodessa.com.ua

Есть и льготы: именинники до 18 лет в день своего рождения проходят бесплатно при наличии документа. Для людей с инвалидностью I группы и участников боевых действий предусмотрена скидка 50% от полной стоимости билета.

Аквапарк "Hawaii"

Отдохнуть у бассейна в самом сердце Аркадии можно как несколько часов, так и весь день — и от этого напрямую будет зависеть цена билета. Hawaii работает с 9:00 до 19:00. Основная зона Aloha включает все горки и аттракционы, шезлонг, ресторан и шкафчик для вещей. В будние дни взрослый билет стоит 1000 грн с 9:00 до 14:00, 1150 грн с 14:00 до 19:00 и 1500 грн на весь день, детский — 850, 1000 и 1400 грн соответственно. С пятницы по воскресенье цены составляют 1080–1580 грн для взрослых и 930–1480 грн для детей.

Аквапарк "Hawaii". Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Для тех, кто хочет больше комфорта, работает VIP-зона Aqualina. Здесь есть отдельный ресторан, индивидуальное обслуживание, полотенце, джакузи с подогревом, бар на воде и удобные шезлонги. Кроме того, VIP-билет дает право проходить к горкам вне общей очереди и пользоваться лифтом. В будние дни такой отдых обойдется взрослому от 1300 до 2400 грн, ребенку — от 1000 до 1700 грн. С пятницы по воскресенье — 1380–2480 грн для взрослых и 1080–1780 грн для детей.

Карта аквапарка "Hawaii". Фото: скриншот aquapark-hawaii.com.ua

Для компании до десяти человек в Aqualina можно арендовать бунгало за 5000 грн с частными шторками и системой туманного охлаждения. Отдельно можно взять сейф за 250 грн или полотенце в зоне Aloha за 200 грн; в Aqualina одно полотенце уже входит в стоимость, а дополнительное стоит 250 грн. Обычных скидок здесь нет, однако имениннику предоставляют бесплатный вход при условии проведения банкета от 10 человек. Также на территорию Aqualina разрешено приходить с маленькой собакой.

Аквапарк "Затока"

Для тех, кто этим летом выбрал отдых в Затоке, — местный аквапарк при отеле. Для гостей отеля вход в аквапарк бесплатный. Для остальных посетителей билет действует в течение всего дня — с 10:00 до 18:00, а его стоимость не зависит от времени прихода. В августе взрослый билет стоит 1400 грн вместо 1600, детский — 1000 грн вместо 1200. Дети до трех лет проходят бесплатно в сопровождении родителей.

Аквапарк "Затока". Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Гостям ростом от 140 см доступны 11 водных горок высотой от 12 до 14 метров, а для детей — 15 горок, отдельный бассейн с подогревом и водопад. Также на территории есть большой бассейн площадью 5000 м², зона с течением, водометы и четыре гидромассажные зоны. В течение дня проводятся занятия аквааэробикой, йогой, конкурсы, танцы и пенные вечеринки с аниматорами.

Горки в аквапарке "Затока". Фото: скриншот aquaparkzatoka.com.ua

Именинники до 18 лет могут попасть сюда бесплатно при наличии документа, а для участников боевых действий действует скидка 50% от полной стоимости билета. Билеты продаются только в день посещения, а полотенца на месте не выдают, поэтому их нужно брать с собой.

Парк "Нью-Васюки"

Еще один вариант для отдыха недалеко от Одессы, и не только водного — парк "Нью-Васюки" в селе Молодежное. Сам парк работает ежедневно с 9:00 до 20:00, а водные аттракционы — до 19:00. В будние дни полный билет стоит 900 грн, льготный — 700 грн, а в выходные — 1200 и 1000 грн соответственно. Льготный тариф действует для детей от 6 до 13 лет, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью I–II групп, многодетных семей и посетителей старше 70 лет. Дети до шести лет и именинники в день своего рождения могут пройти бесплатно при наличии документа.

Парк "Нью-Васюки". Фото: new-vasyuki.com.ua

За один билет здесь можно провести день не только у бассейна. В стоимость входят четыре водные зоны — Акваленд, два Спрей-парка и Pool-zone. В Акваленде есть шесть взрослых и пять детских горок, а также общий бассейн. В Спрей-парке — десятки водных элементов, горки и детский бассейн с гидромассажем, а в Pool-zone — бассейны, в том числе детский с подогревом, три детские горки, водяная завеса и батутная арена.

Водные аттракционы в парке "Нью-Васюки". Фото: скриншот new-vasyuki.com.ua

Полный билет также открывает доступ к 12 сухим аттракционам, среди которых тюбинг-парк, батуты и тарзанки, а также к тематическим локациям и зонам с животными. Поэтому сюда можно ехать фактически на целый день и чередовать водные развлечения с другими видами активности. При этом на территорию водных зон запрещено приносить с собой еду и напитки, а также приходить с домашними животными — перекусить можно в кафе, пиццерии или ресторане на территории парка.

OASIS AQUA COMPLEX

Если хочется остаться в пределах Одессы, можно обратить внимание на OASIS AQUA COMPLEX. В будние дни в основной зоне взрослый билет стоит 800 грн с 9:00 до 14:00, 850 грн с 14:00 до 19:00 и 1100 грн на весь день. Детский — 650, 700 и 900 грн соответственно. С пятницы по воскресенье цены немного выше: 900–1300 грн для взрослых и 700–950 грн для детей. Детский тариф действует для гостей ростом до 140 см, а малыши до трех лет проходят бесплатно.

OASIS AQUA COMPLEX. Фото: Insta @oasis_aquacomplex

Для более комфортного отдыха предусмотрена Lounge-зона. В будние дни взрослый билет сюда стоит 1100–1600 грн, детский — 900–1100 грн, а с пятницы по воскресенье — 1300–1700 грн и 1000–1200 грн соответственно. В стоимость билета в зону Lounge входят полотенце, шезлонг, зонтик, персональный шкафчик и доступ ко всей инфраструктуре комплекса — горкам, детскому бассейну, игровой площадке и развлекательным программам. В основной зоне также доступны бассейн, горки, ресторан, бар, детская зона и водные батуты.

Территория OASIS AQUA COMPLEX. Фото: скриншот oasis-aqua.com.ua

За дополнительный комфорт придется доплатить отдельно: бунгало стоит 2000 грн, полотенце и сейф — по 200 грн, "Куб" и кровать — по 1500 грн, кровать Deluxe — 2000 грн, "Жемчужина" — 800 грн. Предусмотрены и специальные условия: для Героев Украины вход бесплатный, участникам боевых действий предоставляется скидка 50%, людям с особыми потребностями — 15%, также 15% можно получить при групповом посещении от 10 человек.

Аквапарк "Орбита"

Среди более бюджетных вариантов — аквапарк при базе отдыха "Орбита" в Коблево. Сейчас здесь действуют акционные цены: с понедельника по пятницу взрослый билет стоит 700 грн, детский — 500 грн, а в выходные — 800 и 600 грн соответственно. Обычная стоимость дневного билета составляет 1000 грн для взрослого и 800 грн для ребенка. Аквапарк работает с 10:00 до 18:00, а дети ростом до 110 см проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

Аквапарк "Орбита". Фото: koblevo-orbita.com.ua

Для тех, кто останавливается непосредственно на базе отдыха "Орбита", отдельно платить за водные развлечения не нужно — посещение бассейна, взрослого и детского аквапарков уже входит в стоимость номера. Вместе с проживанием гости получают шезлонги и теневые навесы, детскую анимацию и доступ к игровым площадкам. Именинники также могут посетить аквапарк бесплатно, но необходимо иметь при себе оригинал паспорта и его копию.

Цены в аквапарке «Орбита». Фото: скриншот koblevo-orbita.com.ua

Есть и несколько организационных моментов. За браслет на входе оставляют 200 грн залога, ещё 100 грн — за шкафчик в раздевалке; обе суммы возвращают после посещения. Аренда сейфа стоит 100 грн. Один взрослый может сопровождать не более двух детей. Аквапарк работает ежедневно, однако горка «Снизу вверх» временно закрыта, а во время отключений электроэнергии горки не работают.

Водные развлечения в аквапарке. Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Выбор водных развлечений этим летом в Одессе действительно велик. Можно уложиться в относительно бюджетное время у воды, а можно доплатить за комфорт и провести там почти весь день без спешки. Поэтому здесь уже всё зависит не столько от самого аквапарка, сколько от плана отдыха — с детьми, компанией друзей или просто ради нескольких часов в бассейне в одиночестве.

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