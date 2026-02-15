Отключение света в Одессе 16 февраля: в какие часы ждать электроэнергию

Женщина идет по темной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 16 февраля, в части Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В то же время в Одессе ситуация остается сложной, поэтому в городе продолжают применять аварийные отключения без предупреждения.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже более двух месяцев действуют аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не работают, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Больше всего перебоев со светом сейчас фиксируют в части Киевского, Приморского и Хаджибейского районов.

Какие районы области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, значительная часть Одессы и области остается без электроснабжения из-за аварии на энергетическом оборудовании, которая произошла ночью накануне.

Также мы писали, что в Одессе возникли проблемы с водоснабжением из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы. Без воды остались жители Киевского, Приморского, Хаджибейского районов, а также части Пересыпского, в частности жилого массива Слободка и Пересыпи.