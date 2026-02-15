Відключення світла в Одесі 16 лютого: у які години чекати електроенергію

Жінка йде темною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 16 лютого, в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Водночас в Одесі ситуація залишається складною, тому у місті продовжують застосовувати аварійні відключення без попередження.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже понад два місяці діють аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не працюють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Найбільше перебоїв зі світлом наразі фіксують у частині Київського, Приморського та Хаджибейського районів.

Які райони області у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, значна частина Одеси та області залишається без електропостачання через аварію на енергетичному обладнанні, яка сталася вночі напередодні.

Також ми писали, що в Одесі виникли проблеми з водопостачанням через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи. Без води залишилися мешканці Київського, Приморського, Хаджибейського районів, а також частини Пересипського, зокрема житлового масиву Слобідка та Пересипу.